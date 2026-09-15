12 Stunden bis zum Dachstein: Grazer (24) stellt neuen Rekord auf

238 Kilometer, 5.860 Höhenmeter und kaum eine Pause: Der Grazer Johannes Ebner stellte beim Austria eXtreme Triathlon einen neuen Streckenrekord auf. Am Montag wurde er im Grazer Rathaus empfangen.

Zwölf Stunden und 13 Minuten brauchte Johannes „Johnny“ Ebner im Juni von Graz bis auf den Dachstein. Damit setzte sich der 24-Jährige beim Austria eXtreme Triathlon an die Spitze der Finalisten und stellte einen neuen Streckenrekord auf. Los ging es für ihn mit 3,8 Kilometern Schwimmen in der Mur, die er in einer Stunde und sieben Minuten bewältigte. Danach warteten 186,6 Kilometer auf dem Fahrrad. Über das Gaberl und den Sölkpass legte Ebner dabei mehr als 3.900 Höhenmeter in sechseinhalb Stunden zurück.

44 Kilometer zu Fuß

Nach dem Radfahren war der Bewerb noch lange nicht vorbei. Ebner musste weitere 44 Kilometer laufend bewältigen, dabei kamen noch einmal 1.900 Höhenmeter dazu. Nach viereinhalb Stunden erreichte er schließlich das Ziel. Neben ihm schafften es lediglich 28 weitere Teilnehmer, darunter fünf Frauen, in die Einzelwertung. Mehr als 30 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreichen beim Austria eXtreme das Ziel nicht.

©Stadt Graz/Fischer | Johannes „Johnny“ Ebner wurde nach seinem Streckenrekord beim Austria eXtreme Triathlon im Grazer Rathaus empfangen.

Sieben Minuten Pause

Wie wenig Stillstand es an diesem Tag gab, zeigt eine weitere Zahl: Während der gesamten zwölf Stunden war Ebner nur sieben Minuten nicht in Bewegung. Unterstützt wurde er dabei von seiner Crew, zu der auch seine Brüder und Schwägerinnen gehörten. Auch die Versorgung musste stimmen: Rund ein Kilogramm Kohlenhydrate und zehn Liter Wasser brauchte der Grazer während des Bewerbs. Die Strecke führte insgesamt über 238 Kilometer und 5.860 Höhenmeter. Die Temperaturen lagen dabei zwischen 16 und 34 Grad.

Training bei der Oma

Auf den Bewerb bereitete sich Ebner unter anderem bei seiner Oma in Spital an der Drau vor. Dort sammelte er bereits Höhenmeter und gewöhnte sich an die Hitze. Über das Jahr verteilt trainiert der Sportwissenschaftsstudent generell „zwischen 14 und 16 Stunden pro Woche.“ In besonders intensiven Zeiten kommen auch einmal 20 Stunden zusammen. Neben dem Sport befindet sich der Grazer auch mit seinem Studium der Sportwissenschaften auf der Zielgeraden.

Empfang im Rathaus

Am Montag, dem 14. September, war Ebner schließlich gemeinsam mit seiner Familie im Grazer Rathaus zu Gast. Bürgermeisterin Elke Kahr hatte den Triathleten zu einem Empfang eingeladen und gratulierte ihm zu seiner „unvorstellbaren körperlichen und mentalen Leistung“. Gemeinsam mit Sportamtsleiter Thomas Rajakovics zeigte sie den Gästen anschließend noch den Gemeinderatssaal. Der nächste Austria eXtreme Triathlon von Graz bis zum Dachstein ist für den 19. Juni 2027 geplant.