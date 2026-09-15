Bitter nach LASK-Sieg: Seedy Jatta fällt mehrere Wochen aus

Der Sieg gegen den LASK wird beim SK Sturm von einer schweren Verletzung überschattet. Stürmer Seedy Jatta verletzte sich an der Schulter, wurde bereits operiert und fehlt seinem Team nun mehrere Wochen.

Sportlich durfte Sturm über das Spiel gegen den LASK jubeln, für Seedy Jatta endete die Partie allerdings schmerzhaft. Der Stürmer wurde gefoult und fiel dabei hart zu Boden. Der 23-jährige Norweger zog sich eine schwere Verletzung am Schultergelenk zu. Damit muss Sturm in den kommenden Wochen ohne ihn auskommen.

Operation erfolgt

Bereits am Montag, dem 14. September, wurde Jatta operiert. Nach Angaben des Vereins ist der Eingriff gut verlaufen. Wie lange der Angreifer genau fehlen wird, wurde nicht bekannt gegeben. Fest steht lediglich, dass die Verletzung eine Pause von mehreren Wochen nach sich zieht.

Freude getrübt

Auch Geschäftsführer Sport Michael Parensen machte deutlich, wie schwer der Ausfall wiegt. „Die Freude über den Sieg gegen den LASK wird durch Seedys Jattas Verletzung getrübt. Seedy ist ein enorm wichtiger Spieler für uns, der uns in den kommenden Wochen sehr fehlen wird.“ Damit verliert Sturm vorerst einen Spieler, dem der Verein große Bedeutung für die Mannschaft beimisst.

Blick auf die Reha

Nach der erfolgreichen Operation richtet sich der Fokus nun auf Jattas Rehabilitation. Parensen zeigt sich überzeugt, dass der Stürmer alles für seine Rückkehr geben wird. „Die Operation ist gut verlaufen und so wie wir Seedy kennen, wird er auch in der Reha jeden Tag 100 Prozent geben, um uns so schnell wie möglich wieder zur Verfügung stehen zu können.“ Einen konkreten Zeitpunkt für sein Comeback gibt es derzeit nicht.