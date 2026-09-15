Nach Bürgerinitiative: Durchgehend Tempo 30 in der Mandellstraße

In der Mandellstraße gilt seit vergangenem Freitag (11. September) durchgehend Tempo 30. Auf rund 800 Metern ersetzt die neue Regel die bisherigen unterschiedlichen Tempolimits und soll für mehr Sicherheit und weniger Lärm sorgen.

Zwischen Glacisstraße/Kaiser-Josef-Platz und Steyrergasse gilt nun auf der gesamten Mandellstraße Tempo 30. Die Regelung gilt an allen Tagen und zu jeder Uhrzeit. Bisher war die Geschwindigkeitsbeschränkung nur auf einzelnen Abschnitten und ausschließlich an Schultagen vorgesehen. Mit der Änderung gibt es auf der rund 800 Meter langen Strecke ein einheitliches Tempolimit.

Wunsch aus Bevölkerung

Angeregt wurde die Änderung durch eine Unterschrifteninitiative aus der Bevölkerung. Viele Bürgerinnen und Bürger hatten sich für ein durchgehendes Tempolimit und mehr Sicherheit in der Mandellstraße ausgesprochen. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) verweist dabei auf die unterschiedlichen Menschen, die täglich in diesem Bereich unterwegs sind. „In der Mandellstraße ist jeden Tag viel los: Kinder sind auf dem Weg in den Kindergarten oder zur Schule, Studierende fahren zur TU und viele Menschen zum Markt oder auf den Spielplatz. Sie alle sollen hier sicher unterwegs sein können. Tempo 30 macht dabei einen wichtigen Unterschied und sorgt gleichzeitig für mehr Ruhe bei den Anrainer, auch in der Nacht.“

©5 Minuten Vizebürgermeisterin Judith Schwentner begrüßt das durchgehende Tempo 30 in der Mandellstraße.

Mehr Sicherheit

Mit Tempo 30 bleibt mehr Zeit, um auf unerwartete Situationen im Straßenverkehr zu reagieren. Gleichzeitig sinkt das Risiko schwerer Verletzungen. Davon sollen vor allem Menschen profitieren, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Die einheitliche Regelung soll damit die Verkehrssicherheit entlang der Mandellstraße erhöhen.

Weniger Lärm

Neben der Sicherheit soll das Tempolimit auch die Lärmbelastung reduzieren. Dadurch soll der Straßenraum für Menschen, die dort wohnen, arbeiten oder ihre Freizeit verbringen, angenehmer werden. Gleichzeitig fällt das bisherige Wechseln zwischen unterschiedlichen Tempolimits und Zeiten weg. Die Mandellstraße bleibt auch mit der neuen Tempo-30-Regelung weiterhin eine Vorrangstraße.