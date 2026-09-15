25 Beschäftigte betroffen: Personalfirma beantragt Sanierung

Die FMT Personalservice GmbH hat beim Landesgericht für ZRS Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Laut AKV geht es um rund 1,026 Millionen Euro Verbindlichkeiten. 25 Beschäftigte sind betroffen.

Über das Vermögen der FMT Personalservice GmbH wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Das teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mit. Mit einer zeitnahen Eröffnung des Verfahrens sei zu rechnen. Insgesamt sind laut AKV zwölf Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Das Unternehmen strebt eine Fortführung an.

Eng mit Graz verbunden

Der Firmensitz der FMT Personalservice GmbH befindet sich in Wels, Oberösterreich. Operativ ist die Gesellschaft allerdings stark in ihre Alleingesellschafterin Christof Industries Austria GmbH eingebunden. Diese hat ihren Sitz in der Plabutscherstraße in Graz. Auch die tägliche tatsächliche Unternehmensleitung von FMT Personalservice erfolgt laut den vorliegenden Angaben dort. Deshalb wurde das Sanierungsverfahren beim Landesgericht für ZRS Graz beantragt.

25 Jobs betroffen

FMT Personalservice ist innerhalb der Christof-Industries-Gruppe für Personaldienstleistungen zuständig. Dazu gehören die Überlassung von Arbeitskräften sowie Personalorganisation, Personalberatung und Personalvermittlung. Derzeit sind 25 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen. Wie es für sie konkret weitergeht, geht aus den Angaben des AKV nicht hervor.

Ausfälle als Ursache

Als Grund für die finanzielle Lage nennt die Antragstellerin die wirtschaftlichen Auswirkungen der Insolvenz ihrer Hauptauftraggeberin und Alleingesellschafterin. Durch die enge Verbindung innerhalb der Unternehmensgruppe seien Umsätze ausgefallen. Das habe die Liquidität kurzfristig erheblich belastet. Nach Angaben der Antragstellerin kann sie ihre fälligen Verbindlichkeiten derzeit nicht mehr erfüllen. Den Verbindlichkeiten von rund 1,026 Millionen Euro stehen laut Antragstellerin freie Aktiva mit einem Liquidationswert von rund 89.000 Euro gegenüber.

Fortführung geplant

Trotz der finanziellen Lage soll das Unternehmen fortgeführt und saniert werden. Den Gläubigern soll dafür ein Sanierungsplan angeboten werden. Vorgesehen ist eine Quote von 20 Prozent. Diese soll innerhalb von 24 Monaten nach Annahme und rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplans bezahlt werden. Forderungen können laut AKV bereits angemeldet werden.