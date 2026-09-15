Neues Fashion-Konzept eröffnet in der Grazer Innenstadt

In der Schmiedgasse 20, im ehemaligen Geschäftslokal von Fabeltisch, verändert sich das Angebot: Am Freitag, 18. September, eröffnet Esther Rieser dort ihr neues Geschäft auf Zeit. Unter einem Dach bringt sie gebrauchte Mode und Abverkaufsware zusammen. Dabei steht ein Gedanke im Mittelpunkt: Kleidung, die bereits produziert wurde, soll möglichst lange getragen werden. Statt ständig Neues zu kaufen, sollen Kundinnen und Kunden bewusster auswählen. „Alles, was nicht neu produziert wird, bedeutet weniger Müll. Wir müssen weg von einem Einwegsystem in der Mode und Kleidung wieder mehr wertschätzen“, sagt Rieser.

Sortiment bleibt

Mit dem neuen Konzept zieht zugleich bestehende Abverkaufsware an den Standort. Rieser übernimmt im Rahmen einer Zusammenarbeit ausgewählte Herrenstücke aus dem Aiola Living Store in der Schmiedgasse 8-12 und baut sie in ihr neues Angebot ein. Damit verbindet sie gebrauchte Mode mit bereits vorhandener Ware, die eine neue Chance bekommen soll. So entsteht in der Schmiedgasse 20 ein Mix aus Secondhand, Abverkaufsware und bewusst ausgewählten Einzelstücken.

Qualität im Fokus

Ergänzt wird das Angebot durch gebrauchte Kleidungsstücke für Damen und Herren. Beim Sortiment achtet Rieser vor allem auf hochwertige Materialien und möglichst viele Naturfasern. Zu finden sind etwa Stücke von Missoni und Max Mara, daneben aber auch günstigere Kleidung, bei der Material und Qualität überzeugen. Das Markenetikett allein soll dabei nicht entscheiden. „Für mich ist Mode keine Trendfrage, sondern eine Stilfrage.“ Kleidung soll nach Riesers Vorstellung zur eigenen Persönlichkeit passen und möglichst lange Freude machen.

Bewusster kaufen

Genau dort setzt auch ihr Blick auf den Modekonsum an. Statt kurzlebiger Wegwerfmode möchte Rieser Kleidung wieder mehr Wert geben. Entscheidend sei nicht die Menge im Kleiderschrank, sondern eine bewusste Auswahl. Stücke sollen länger getragen oder später weitergegeben werden. „Wir müssen wieder lernen, bewusster einzukaufen und vorhandener Kleidung einen Wert zu geben. Jeder kann mit seinen Kaufentscheidungen einen kleinen Beitrag dazu leisten, unseren Planeten zu schützen und die Welt von morgen etwas lebenswerter zu machen. Umso schöner ist es zu sehen, dass dieses Bewusstsein auch bei den Kundinnen und Kunden immer stärker wird“, sagt Rieser.

Start am Freitag

Rieser selbst kauft nahezu ausschließlich gebrauchte Kleidung und sieht Nachhaltigkeit nicht als kurzfristige Modeerscheinung. Mit ihrem Geschäft möchte sie zeigen, dass bewusster Konsum weder Verzicht noch hohe Preise bedeuten muss. Ihr Grundsatz bringt das Konzept auf den Punkt: „Gut aussehen muss nicht teuer sein und schon gar nicht immer neu.“ Ab Freitag, 18. September, kann im ehemaligen Fabeltisch-Geschäft in der Schmiedgasse 20 in Graz gestöbert werden.