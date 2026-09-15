400 Jahre Geschichte werden in Schloss Eggenberg lebendig

Ein 400 Jahre alter Paravent aus Japan bekommt in Graz-Eggenberg eine neue Ebene: Nach seinem Einsatz bei der Expo 2025 in Osaka kannst du das Kunstwerk nun auch mit einer digitalen Anwendung entdecken.

Das Original des „Osaka zu byōbu“ Paravent in den Prunkräumen von Schloss Eggenberg zeigt das wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben Osakas zu Beginn des 17. Jahrhunderts.

Das Original des „Osaka zu byōbu“ Paravent in den Prunkräumen von Schloss Eggenberg zeigt das wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben Osakas zu Beginn des 17. Jahrhunderts.

Vor rund 400 Jahren entstand in Japan der heute als „Osaka zu byōbu“ bekannte Paravent. Er zeigt das wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben Osakas zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Später gelangte das Kunstwerk nach Europa und wurde in den Sammlungen von Schloss Eggenberg des Universalmuseums Joanneum bewahrt. Am 14. September 2026 wurde dort eine originalgetreue, interaktive Nachbildung übergeben, die für die Expo 2025 entwickelt worden war.

Kunst wird lebendig

Mit der Nachbildung kannst du ausgewählte Szenen des Paravents über eine AR-Anwendung auf Handy oder Tablet genauer entdecken. Animationen, Hintergrundinformationen und weitere digitale Inhalte machen dabei zahlreiche Details sichtbar. Entwickelt wurde die Anwendung vom Wiener Unternehmen Artivive. Sie war bereits in der Austria Lounge des österreichischen Pavillons bei der Expo 2025 im Einsatz und bleibt nun dauerhaft in Schloss Eggenberg erhalten.

Original bleibt

Das Original selbst bleibt weiterhin in einem der Prunkräume von Schloss Eggenberg zu sehen. Ergänzend dazu soll die digitale Anwendung historische Zusammenhänge erklären und verborgene Details erschließen. Laut Schlossleiter Paul Schuster zählt der Paravent zu den wertvollsten Objekten in den Sammlungen des Universalmuseums Joanneum. Er bezeichnet ihn als den ältesten in situ erhaltenen japanischen Stellschirm in Europa.

©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek Die originalgetreue Reproduktion kann von Besucher*innen nun mittels AR-Applikation interaktiv entdeckt werden. Bei der Übergabe v.l.: Josef Schrammel (kaufmännischer Direktor Universalmuseum Joanneum), Barbara Heidinger (BMWET), Alf Netek (WKO), Gerald Reischl (AT&S), Gudrun Henn (BMWET), Marko Mele (wissenschaftlicher Direktor Universalmuseum Joanneum), Karl Hartleb (ICS) hinten; Regierungskommissärin Ursula Plassnik, Paul Schuster (Leiter von Schloss Eggenberg), Sergiu Ardelean (Artivive), v.l. vorne

Von Osaka nach Graz

Für die Expo 2025 war die originalgetreue Nachbildung symbolisch an den Entstehungsort des Paravents zurückgekehrt. Nun wurde die Anwendung von Regierungskommissärin Ursula Plassnik mit Unterstützung von AT&S und Artivive an Schloss Eggenberg übergeben. Plassnik sagte dazu: „Eine Weltausstellung endet nach sechs Monaten – aber ihre Ideen wirken weiter.“ Die Expo 2025 in Osaka lief von 13. April bis 13. Oktober 2025, mehr als 1,2 Millionen Menschen besuchten den Österreich-Pavillon.