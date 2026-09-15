Zwei Jahre Sperre: Graz99ers entlassen Kilian Zündel

Paukenschlag bei den Graz99ers: Kilian Zündel wurde wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen für zwei Jahre gesperrt. Der Grazer Verein reagierte und entließ den 25-Jährigen fristlos.

Die Österreichische Anti-Doping Rechtskommission (ÖADR) informierte die Graz99ers über das Verfahren gegen Kilian Zündel. Demnach soll der 25-Jährige gegen die Anti-Doping-Bestimmungen der WADA verstoßen haben. Konkret geht es um eine verbotene Methode: intravenöse Infusionen oder Injektionen von insgesamt mehr als 100 Millilitern innerhalb von zwölf Stunden. Zündel soll am 30. April 2026 eine solche Infusion mit insgesamt mehr als 100 Millilitern erhalten haben. Zu diesem Zeitpunkt waren die Finalserie und die Saison der win2day ICE Hockey League 2025/26 bereits beendet.

Sperre bis 2028

Der Verstoß hat für Zündel weitreichende Folgen. Die Doping-Regularien des Internationalen Eishockeyverbandes IIHF sehen laut Artikel 10.2 in diesem Fall eine Sperre von zwei Jahren vor. Damit ist der 25-Jährige bis September 2028 gesperrt. Zündel akzeptiert die Rechtsmaßnahme und verzichtet auf Rechtsmittel.

Fristlose Entlassung

Auch die Graz99ers zogen Konsequenzen. Nach der Information über die Sperre wurde Zündel vom Verein fristlos entlassen. Präsident Herbert Jerich betont zudem, dass die Behandlung von einem Privatarzt Zündels durchgeführt worden sei. Mit dem Verein oder dessen medizinischem Personal habe es zu keinem Zeitpunkt eine Abstimmung gegeben.

„Situation trifft uns aus völlig heiterem Himmel“

Für den Präsidenten der Graz99ers kam die Nachricht überraschend. Gleichzeitig stellt Jerich klar, welche Haltung der Verein beim Thema Doping einnimmt. „Diese Situation trifft uns aus völlig heiterem Himmel. Wir sehen damit aber ganz klar unsere Werte sowie die Werte eines fairen, sauberen Sports verletzt. Wir haben beim Thema Doping, in welcher Form auch immer, eine absolute Null-Toleranz. Unsere Spieler wurden und werden regelmäßig und engmaschig von der NADA (Nationale Anti-Doping Agentur, Anm.) getestet und alle diese Tests waren bislang ausnahmslos negativ.“