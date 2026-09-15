Stadt Graz schenkt allen Neugeborenen einen Baum

In Graz wächst der Familienzuwachs künftig nicht allein: Die Stadt schenkt allen Neugeborenen ein Bäumchen. Sechs Arten stehen zur Wahl - zwei davon können sogar am Balkon Wurzeln schlagen.

Ein Baby stellt das Familienleben ohnehin ordentlich auf den Kopf – in Graz kommt jetzt auch noch ein Baum dazu. Die Stadt schenkt allen Neugeborenen ein Bäumchen. Welcher grüne Begleiter künftig mit dem Nachwuchs mitwächst, kannst du selbst aussuchen. Zur Wahl stehen Traubeneiche, Zirbe, Nordmannstanne, Weißtanne, Vogelkirsche und Schwarzerle. So bekommt der Stammbaum einer Grazer Familie auf Wunsch ganz wortwörtlich einen neuen Ast.

Sechs zur Auswahl

Dabei braucht es nicht unbedingt einen eigenen Garten. Zirbe und Nordmannstanne eignen sich laut Stadt Graz auch für die Pflanzung im Topf am Balkon oder beim Fenster. Wer mehr Platz hat, kann sich auch für eine der anderen vier Baumarten entscheiden. Und niemand muss beim Aussuchen besonders schnell die Wurzeln schlagen: Von jeder Sorte soll an allen Aktionstagen genügend vorhanden sein.

Hier gibt’s den Baum

Abgeholt werden können die Setzlinge von 29. September bis 1. Oktober 2026, jeweils von 7.30 bis 16 Uhr. Ausgabestelle ist das Amt für Jugend und Familie in der Kaiserfeldgasse 25 in Graz. Dort kannst du dir deinen gewünschten Baum holen. Aus einem kleinen Abstecher in die Innenstadt könnte damit der Beginn einer ziemlich langen grünen Familiengeschichte werden.

Gutschein fehlt?

Noch keinen Gutschein für die Bäumchenaktion bekommen? Auch dafür gibt es eine Lösung. Am Mittwoch, dem 30. September 2026, ist das Team von Willkommen in Graz vor Ort. Dort bekommst du deine persönliche Willkommensmappe für den Familienzuwachs. Darin stecken neben dem Gutschein auch Informationen und Tipps für die erste Zeit nach der Geburt.

Gut eingepflanzt

Wer danach vor seinem Setzling steht und sich fragt, wie aus dem kleinen Baum einmal ein großer werden soll, bekommt ebenfalls Unterstützung. Für Fragen zur Baumpflanzung verweist die Stadt auf die Waldschule Graz. Informationen gibt es unter graz.at/waldschule oder telefonisch unter +43 316 872-8606. Dann fehlt eigentlich nur noch ein guter Platz und ein bisschen Geduld beim gemeinsamen Großwerden.