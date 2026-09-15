Neue GrazMobil-Kampagne soll Lust auf Bus und Bim machen

Ticket am Handy kaufen, einsteigen und losfahren: In Graz startet eine neue Kampagne rund um die GrazMobil-App. Sie soll zeigen, wie einfach der digitale Ticketkauf funktioniert und welche Vorteile Bus und Bim im Alltag bieten.

„Ticket kaufen. Einsteigen. Fertig.“ – mit diesem Gedanken rückt die Holding Graz ihre GrazMobil-App in den Mittelpunkt einer neuen Service-Kampagne. Im September und Oktober soll sie Öffi-Nutzer, Autofahrer und Pendler erreichen. Dabei geht es nicht nur um den Ticketkauf am Smartphone. Unter dem Motto „App sei Dank: Lesen ohne Lenken. Plaudern ohne Parkplatzsuche. Scrollen ohne Stress.“ wird auch gezeigt, wie Fahrgäste ihre Zeit in Bus und Bim nutzen können. Zu sehen ist die Kampagne in Print- und Onlinemedien, auf Sozialen Medien, auf Plakatflächen und direkt an Haltestellen.

Millionen Tickets

Dass bereits viele Fahrgäste zum Handy greifen, zeigen die bisherigen Zahlen. Mehr als 4,1 Millionen Tickets wurden laut Holding Graz bis zum Vorjahr insgesamt über die App abgewickelt. Seit der Einführung im Jahr 2018 wurde die kostenlose GrazMobil-App bereits mehr als 586.465 Mal heruntergeladen. Rund 23 bis 24 Prozent aller Öffi-Tickets werden mittlerweile digital über die App gekauft. Mit der neuen Kampagne sollen sowohl die Zahl der Downloads als auch der Ticketkauf über das Smartphone weiter steigen.

Tickets am Handy

Über die GrazMobil-App sind nahezu alle Ticketarten erhältlich. Dazu zählen Stunden- und 24-Stunden-Tickets sowie Wochen- und Monatstickets und das KlimaTicket Steiermark Graz. Auch Top-Tickets für Schüler, Lehrlinge und Studierende können über die App gekauft werden. Die Tickets bleiben am Smartphone verfügbar und können dort bei einer Kontrolle vorgezeigt werden. Auch offline sind gekaufte Tickets verfügbar.

Mehr als Ticketkauf

Die App bündelt zusätzlich mehrere Funktionen für Fahrten mit den Grazer Öffis. Fahrgäste können Echtzeitinformationen zu Abfahrten abrufen und Verbindungen für Bus und Straßenbahn planen. Dazu kommen Informationen zu Umleitungen und aktuellen Angeboten. Der Ticketkauf erfolgt bargeldlos direkt am Smartphone. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Graz) sagt dazu: „Der öffentliche Verkehr ist ein zentraler Baustein für eine lebenswerte und zukunftsfitte Stadt. Wer vom Auto auf Bus und Bim umsteigt, gewinnt Zeit, vermeidet Stress und bewegt sich deutlich entspannter durch Graz.“

Kampagne für Öffis

Auch für die Holding Graz steht der einfache Zugang zu Bus und Bim im Mittelpunkt. Holding-Graz-CEO Gert Heigl erklärt: „Die GrazMobilApp bündelt Ticketkauf und Mobilitätsinformationen in einer Anwendung und wird von unseren Kund bereits intensiv genutzt.“ Mit der Kampagne sollen nun noch mehr Menschen auf das digitale Angebot aufmerksam werden. Gleichzeitig rückt sie den Umstieg vom Auto auf die Öffis in den Fokus: Statt Parkplatzsuche und Stau sollen Fahrgäste ihre Zeit während der Fahrt für sich nutzen können.