Jeder darf mitmachen: Graz lädt zum großen Inklusionslauf
Ob laufend, im Rollstuhl, auf dem Fahrrad oder sogar im Hundeschlitten: Beim 6. Grazer Inklusionslauf zählt vor allem das gemeinsame Erlebnis.
port ohne Barrieren und ohne Ausgrenzung: Am Samstag, 26. September 2026, geht im Grazer Augartenpark der mittlerweile 6. Grazer Inklusionslauf über die Bühne. Ab 13 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm, ehe um 14 Uhr gemeinsam die erste Runde absolviert wird. Das Besondere: Mitmachen können alle. Die Teilnehmer können die Strecke zu Fuß, im Rollstuhl, mit dem Handbike, Fahrrad, Scooter oder auf Inlineskates zurücklegen. Laut Veranstaltern ist sogar die Teilnahme mit einem Hundeschlitten möglich.
Einen Kilometer ohne Barrieren
Die Strecke durch den Augartenpark ist einen Kilometer lang und barrierefrei. Dabei muss niemand um Bestzeiten kämpfen. Wer es allerdings sportlicher angehen möchte, kann ab 15 Uhr fünf Runden im Wettkampfmodus mit Zeitnehmung absolvieren. Auch bei den Preisen steht der inklusive Gedanke im Vordergrund: Diese werden unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost. Damit hat unabhängig vom sportlichen Ergebnis jeder die gleiche Chance auf einen Gewinn.
Musik, Zauberei und Pantomime
Schon vor dem eigentlichen Lauf gibt es einiges zu sehen und zu hören. Ab 13 Uhr spielt die Gruppe anBandln live, danach folgt eine Pantomime-Show mit McBEE alias Sabine Wallner, die selbst gehörlos ist. Mit afro-brasilianischer Trommelmusik von Vento Sul und Zauberkünstler Alexander Göttl geht es weiter, bevor um 13.50 Uhr die offizielle Eröffnung stattfindet. Um 14 Uhr startet der gemeinsame Rundgang, um 15 Uhr folgt der inklusive Wettkampflauf. Nach Siegerehrung und Verlosung um 15.40 Uhr bildet eine Antenne-Steiermark-Disko ab 16 Uhr den Abschluss.
Gratis-Eis und barrierefreier Heißluftballonkorb
Auch abseits der Strecke ist einiges geplant. Zum Rahmenprogramm gehören Kinderanimation, Tischmagie und Blasrohrschießen. Mit dabei ist außerdem ein barrierefreier Heißluftballonkorb von Hoch-Hinauf. Für eine süße Stärkung soll ebenfalls gesorgt sein: Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen laut Veranstaltern kostenlos Eis von Charly Temmel. Organisiert wird der Inklusionslauf vom Team des Vereins Soziale Projekte Steiermark. Vor Ort steht außerdem eine behindertengerechte WC-Anlage zur Verfügung.
Alle Infos auf einen Blick
Wann: Samstag, 26. September 2026, ab 13 Uhr
Wo: Grazer Augartenpark, Wielandgasse 43
Gemeinsamer Rundgang: 14 Uhr
Wettkampflauf: 15 Uhr
Strecke: 1 Kilometer, barrierefrei
Anmeldung und weitere Informationen: Soziale Projekte Steiermark