Jeder darf mitmachen: Graz lädt zum großen Inklusionslauf

Ob laufend, im Rollstuhl, auf dem Fahrrad oder sogar im Hundeschlitten: Beim 6. Grazer Inklusionslauf zählt vor allem das gemeinsame Erlebnis.

Gemeinsam statt gegeneinander: Beim Grazer Inklusionslauf können Menschen mit und ohne Behinderung auf unterschiedlichste Weise an den Start gehen.

Gemeinsam statt gegeneinander: Beim Grazer Inklusionslauf können Menschen mit und ohne Behinderung auf unterschiedlichste Weise an den Start gehen.

port ohne Barrieren und ohne Ausgrenzung: Am Samstag, 26. September 2026, geht im Grazer Augartenpark der mittlerweile 6. Grazer Inklusionslauf über die Bühne. Ab 13 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm, ehe um 14 Uhr gemeinsam die erste Runde absolviert wird. Das Besondere: Mitmachen können alle. Die Teilnehmer können die Strecke zu Fuß, im Rollstuhl, mit dem Handbike, Fahrrad, Scooter oder auf Inlineskates zurücklegen. Laut Veranstaltern ist sogar die Teilnahme mit einem Hundeschlitten möglich.

Einen Kilometer ohne Barrieren

Die Strecke durch den Augartenpark ist einen Kilometer lang und barrierefrei. Dabei muss niemand um Bestzeiten kämpfen. Wer es allerdings sportlicher angehen möchte, kann ab 15 Uhr fünf Runden im Wettkampfmodus mit Zeitnehmung absolvieren. Auch bei den Preisen steht der inklusive Gedanke im Vordergrund: Diese werden unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost. Damit hat unabhängig vom sportlichen Ergebnis jeder die gleiche Chance auf einen Gewinn.

Musik, Zauberei und Pantomime

Schon vor dem eigentlichen Lauf gibt es einiges zu sehen und zu hören. Ab 13 Uhr spielt die Gruppe anBandln live, danach folgt eine Pantomime-Show mit McBEE alias Sabine Wallner, die selbst gehörlos ist. Mit afro-brasilianischer Trommelmusik von Vento Sul und Zauberkünstler Alexander Göttl geht es weiter, bevor um 13.50 Uhr die offizielle Eröffnung stattfindet. Um 14 Uhr startet der gemeinsame Rundgang, um 15 Uhr folgt der inklusive Wettkampflauf. Nach Siegerehrung und Verlosung um 15.40 Uhr bildet eine Antenne-Steiermark-Disko ab 16 Uhr den Abschluss.

Gratis-Eis und barrierefreier Heißluftballonkorb

Auch abseits der Strecke ist einiges geplant. Zum Rahmenprogramm gehören Kinderanimation, Tischmagie und Blasrohrschießen. Mit dabei ist außerdem ein barrierefreier Heißluftballonkorb von Hoch-Hinauf. Für eine süße Stärkung soll ebenfalls gesorgt sein: Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen laut Veranstaltern kostenlos Eis von Charly Temmel. Organisiert wird der Inklusionslauf vom Team des Vereins Soziale Projekte Steiermark. Vor Ort steht außerdem eine behindertengerechte WC-Anlage zur Verfügung.

Alle Infos auf einen Blick Wann: Samstag, 26. September 2026, ab 13 Uhr

Wo: Grazer Augartenpark, Wielandgasse 43

Gemeinsamer Rundgang: 14 Uhr

Wettkampflauf: 15 Uhr

Strecke: 1 Kilometer, barrierefrei

Anmeldung und weitere Informationen: Soziale Projekte Steiermark

©Verein Soziale Projekte Steiermark/ Mario Sudy

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.09.2026 um 18:01 Uhr aktualisiert