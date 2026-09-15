Kirche, Moschee und Synagoge öffnen ihre Türen: Graz lädt zum Kennenlernen

Die in Graz aktiven Religions- und Bekenntnisgemeinschaften laden auch heuer wieder – zum dritten Mal - zum „Tag der Religionen“ ein.

15 Glaubens- und Religionsgemeinschaften öffnen ihre Türen und gestalten ein Programm, das unter dem Motto: „Leben … im Miteinander“ steht. „Es sind gemeinsame Werthaltungen wie Hinwendung und Solidarität, die die Klammer des Zusammenlebens bilden. Das soll zum Ausdruck gebracht und in den Vordergrund gestellt werden“, so Bürgermeisterin Elke Kahr bei der Programmpräsentation. Bei der Abschlussveranstaltung im Volksgarten werden dann auch 20 Jahre Interreligiöser Beirat und 25 Jahre Interreligiöser Dialog gefeiert.

„LEBEN… im Miteinander“

Am Sonntag, 27. September 2026, öffnen 15 Glaubensgemeinschaften an 12 Standorten nachmittags (13 bis 16.30 Uhr) ihre Türen. Unter dem Motto „LEBEN… im Miteinander“ können Gotteshäuser, Kirchen, ein buddhistisches Zentrum, die Synagoge, eine Moschee sowie weitere religiöse Orte besucht und so die vielfältige religiöse und kulturelle Landschaft der Stadt Graz erfahren werden. Bereits am Vormittag laden christliche Kirchen zu offenen Gottesdiensten ein. . Elke Kahr: „Der Tag der Religionen ist ein wichtiger Beitrag zum interreligiösen Dialog in unserer Stadt geworden. Mit ihm gelingt es, viele Menschen zum Kennenlernen und Austausch einzuladen und religiöse Orte und Einrichtungen einfach zugänglich zu machen.“

Spirituelles und Musik

Das Programm reicht von Führungen über spirituelle Angebote bis hin zu Musik und kulturellen Beiträgen. Viele Programmpunkte werden gemeinschaftlich von mehreren Glaubensgemeinschaften gestaltet und setzen ein sichtbares Zeichen für Dialog und Zusammenarbeit. Um sich über den „Tag der Religionen“ und die Beiträge der teilnehmenden Glaubensgemeinschaften zu informieren, wird am Hauptplatz ab 12.30 Uhr ein zentraler Informationsstand eingerichtet. Dort erhalten Besucher:innen Infos zu Programm, Standorten und Religionsgemeinschaften.

„Baum des Lebens“

Den feierlichen Abschluss bildet ab 17 Uhr eine gemeinsame Veranstaltung im Volksgarten beim „Baum des Lebens“ nahe dem Stupa. Bei Musik, Texten und einem Festvortrag von Friedensforscher Dr. Karl Kumpfmüller sowie einem „interreligiösen“ kulinarischen Ausklang wird der Tag in offener Atmosphäre beschlossen. Details zum Programm des Tags der Religionen 2026 sowie das Programmheft im Download unter: https://tinyurl.com/mp4kzra7