Hilmteich-Baustelle: Das ändert sich bei mehreren Öffi-Linien

Der zweigleisige Ausbau der Linie 1 geht in die nächste Phase. Rund um Hilmteich und Hilmteichstraße kommt es deshalb erneut zu Änderungen bei mehreren Öffi-Linien.

In Graz geht der zweigleisige Ausbau der Straßenbahnlinie 1 in die nächste Phase. Von Samstag, 19. September, ab 4.30 Uhr bis Freitag, 27. November 2026, um 24 Uhr wird rund um den Hilmteich und entlang der Hilmteichstraße weiter an den Gleisen gearbeitet. Für Fahrgäste bedeutet das Änderungen bei der Straßenbahnlinie 1 sowie bei den Linien E1, 41, 58, 81 und N1. Auch mehrere Haltestellen werden verlegt oder vorübergehend nicht bedient.

Linie 1 fährt bis zur Reiterkaserne

Die Straßenbahnlinie 1 fährt während der Bauarbeiten von Eggenberg/UKH bis zur Reiterkaserne. Von dort geht es weiter über die Strecke der Linie 7 bis zum LKH Med Uni. Zwischen Reiterkaserne und Mariatrost übernimmt die Ersatzverkehrslinie E1 die Verbindung.

E1 fährt bis Mariatrost

Der E1 wird zwischen Reiterkaserne und Mariatrost eingesetzt. In Richtung Mariatrost verläuft die Strecke über Hartenaugasse, Auersperggasse, Holteigasse, Schubertstraße und Hilmteichstraße bis zur Endstation. Wegen zusätzlicher Gleisarbeiten in der Auersperggasse wird der E1 bis 11. Oktober über die Schubertstraße geführt. Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ wird dabei in Richtung Mariatrost vor dem Hilmteichschlössl auf Höhe Hilmteichstraße 70 eingerichtet. Die Haltestelle „Schönbrunngasse“ wird zur Haltestelle der Linie 58 verlegt. Zwischen Kroisbach und Tannhof werden die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs und der Nightline N1 mitbedient. In der Gegenrichtung fährt der E1 von Mariatrost über Mariatroster Straße, Heinrichstraße, Hilmgasse und Schubertstraße zurück zur Reiterkaserne. Die Haltestelle „Schönbrunngasse“ entfällt dabei ersatzlos. „Mariagrün“ wird in die Mariatroster Straße zur Regionalbushaltestelle bei der Feuerwache Kroisbach verlegt.

Mehrere Umstiegsmöglichkeiten

Für Fahrgäste gibt es während der Bauphase verschiedene Möglichkeiten zum Umsteigen. Zwischen E1 und den Straßenbahnlinien 1, 7 und 17 kann an der Reiterkaserne gewechselt werden. Auch die Linie 58 kann genutzt werden. Am Pensionsweg ist ein direkter Umstieg vom E1 auf die Linie 58 in Richtung Hauptbahnhof möglich. In Richtung Ragnitz kann an der Ersatzhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ in der Hilmgasse umgestiegen werden. Wer mit dem E1 zur Linie 41 in Richtung Dürrgrabenweg wechseln möchte, kann dies an der Haltestelle „Botanischer Garten“ in der Schubertstraße tun. Diese Möglichkeit besteht bis 12. Oktober.

Linie 58 fährt teilweise über Hilmgasse

Auch die Linie 58 ist von den Änderungen betroffen. In Richtung Ragnitz fährt sie ab der Panoramagasse über die Hilmgasse zur Ersatzhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig B)“ und anschließend wie gewohnt über die Hilmteichstraße weiter. Die Haltestellen Pensionsweg, Mariagrün, Schönbrunngasse sowie die bisherige Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ in der Hilmteichstraße werden in dieser Fahrtrichtung nicht bedient. In Richtung Hauptbahnhof wird die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ vor dem Hilmteichschlössl eingerichtet. Die Haltestelle „Mariagrün“ bleibt vor der Kreuzung mit der Stenggstraße bestehen.

Linie 81 endet vorübergehend früher

Bei der Linie 81 wird die bisherige Endstation Mariagrün verlegt. Während der Bauarbeiten endet die Linie bei der Ersatzhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig D)“ in der Hilmgasse, gegenüber der Hausnummer 6. Die Haltestellen Schönbrunngasse und Mariagrün werden weiterhin bedient.

Auch Nightline N1 betroffen

Die Änderungen betreffen vorübergehend auch die Nightline N1. Von 19. September, 0 Uhr bis 11. Oktober 2026, 24 Uhr gelten in beiden Fahrtrichtungen geänderte Strecken. In Richtung Gösting fahren die Busse ab Kroisbach über Mariatroster Straße, Heinrichstraße, Hilmgasse und Hilmteichstraße zur verlegten Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“. Anschließend geht es über Schubertstraße und Lenaugasse weiter. In der Gegenrichtung nach Fölling P+R wird ab der Lenaugasse über Lenaugasse, Auersperggasse, Holteigasse, Schubertstraße und Hilmteichstraße gefahren. Auch bei der N1 werden Haltestellen verlegt. Unter anderem wird „Mariagrün“ zur Regionalbushaltestelle bei der Feuerwache Kroisbach verschoben.

Linie 41 fährt über Schubertstraße

Für die Linie 41 beginnen die Änderungen am 21. September um 4.30 Uhr und gelten ebenfalls bis 27. November um 24 Uhr. In Richtung Dürrgrabenweg fährt die Linie ab Leonhardplatz über die Hilmteichstraße und Schubertstraße zur Haltestelle „Botanischer Garten“. Die bisherige Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ wird damit in die Schubertstraße verlegt. Als Alternative können Fahrgäste von St. Leonhard/Klinikum Mitte mit der Linie 58 bis „Hilmteich/Botanischer Garten“ fahren und dort auf den E1 Richtung Mariatrost wechseln. Wer vom Hilmteich zur Linie 41 möchte, kann zur Ersatzhaltestelle „Botanischer Garten“ in der Schubertstraße gehen. In einem Teilzeitraum kann außerdem der E1 genutzt werden.

Hilmteichstraße bleibt Einbahn

Während der gesamten Bauarbeiten bleibt die Hilmteichstraße stadtauswärts als Einbahn geführt. Dadurch bleiben auch die Buslinien 58, 81 und N1 von Umleitungen betroffen. Fahrgäste sollten daher insbesondere bei den Haltestellen rund um Hilmteich, Botanischer Garten, Mariagrün und Schönbrunngasse auf die geänderten Standorte achten.