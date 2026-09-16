„Back to the roots“: Ex-Stadträtin Schönbacher kehrt in ihren alten Beruf zurück

Claudia Schönbacher hat einen neuen beruflichen Weg eingeschlagen – und der führt zurück zu ihren Wurzeln. Die gelernte Friseurin hat ihren Salon „Die Schönmacher“ in Graz-Gries nach mehreren Jahren Pause wieder eröffnet. Während ihrer Zeit in der Grazer Stadtpolitik hatte das Geschäft weitgehend geruht. Nach dem Wahlergebnis im Juni war für Schönbacher bereits klar, dass sie wieder in ihren ursprünglichen Beruf zurückkehren möchte.

Politische Karriere endet, Salon öffnet wieder

Schönbacher war für den KFG im Grazer Stadtsenat tätig. Bei der Gemeinderatswahl im Juni erreichte die Liste 0,7 Prozent und schaffte den Wiedereinzug nicht. Bereits kurz nach dem Wahlergebnis kündigte Schönbacher an, wieder als Friseurin arbeiten zu wollen. Nun hat sie dieses Vorhaben umgesetzt: Am Montag wurde ihr Salon offiziell wiedereröffnet.

Neue Schwerpunkte im Salon

Für den Neustart hat sich Schönbacher auch neue Angebote vorgenommen. Neben dem klassischen Friseurhandwerk setzt sie künftig unter anderem auf Braut- und Eventstyling sowie Farbtypberatung. Nach der längeren Pause habe sie sich im Sommer mit Schulungen auf die Rückkehr vorbereitet. Vieles aus ihrer früheren Tätigkeit sei aber noch präsent, wie Schönbacher erklärt. Die größte Herausforderung nach der langen Unterbrechung war laut ihr weniger das Handwerk selbst als die Suche nach den eigenen Arbeitsutensilien.

„Was für ein unvergesslicher Start!“

Nach der Eröffnung zeigte sich Schönbacher auf Social Media erfreut über den gelungenen Neustart. „Was für ein unvergesslicher Start!“, schrieb sie in einem Posting. Darin bedankte sie sich bei den Gästen, die mit ihr die Eröffnung gefeiert hatten, sowie für Glückwünsche, Geschenke und die mediale Aufmerksamkeit. „Die Türen sind geöffnet, ich bin bereit und kann es kaum erwarten, euch im Salon zu verwöhnen“, verkündete Schönbacher. Damit ist ihr beruflicher Neustart nach dem Ende ihrer politischen Tätigkeit offiziell vollzogen.