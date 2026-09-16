Neue Umleitungen in Graz: Das ändert sich ab 19. September

Am Hilmteich startet am Samstag die zweite Phase der Gleisbauarbeiten. Für Fahrgäste in Graz ändern sich Wege bei Linie 1 und E1, während 58, 81 und N1 weiter umgeleitet bleiben.

Von Samstag, 19. September, 4.30 Uhr, bis Freitag, 27. November, 24 Uhr, geht die zweite Phase der Gleisbauarbeiten am Hilmteich und in der Hilmteichstraße weiter. Der Ersatzverkehr E1 wird vom Hilmteich bis zur Reiterkaserne verlängert. Wegen Arbeiten in der Auersperggasse fährt der E1 bis 11. Oktober über die Schubertstraße. In Richtung Reiterkaserne hält er zusätzlich beim Botanischen Garten, wo ein Umstieg zur Linie 41 Richtung Dürrgrabenweg möglich ist.

Linie 1 zum LKH

Die Linie 1 fährt bis 27. November von Eggenberg/UKH bis zur Reiterkaserne und von dort entlang der Linie 7 weiter zum LKH Med Uni. Zwischen Reiterkaserne und Mariatrost übernimmt der E1 den Ersatzverkehr. Die Haltestelle Hilmteich/Botanischer Garten Richtung Mariatrost wird vor dem Hilmteichschlössl in der Hilmteichstraße 70 eingerichtet. Schönbrunngasse wird in dieser Richtung zur Haltestelle der Linie 58 verlegt, Mariagrün bleibt vor der Kreuzung mit der Stenggstraße.

58 und 81 betroffen

Auch die Linie 58 bleibt von der Einbahnregelung in der Hilmteichstraße betroffen. Richtung Ragnitz fährt sie ab Panoramagasse über die Hilmgasse zur Ersatzhaltestelle Hilmteich/Botanischer Garten (Steig B). Die Haltestellen Pensionsweg, Mariagrün, Schönbrunngasse und die bisherige Haltestelle Hilmteich/Botanischer Garten entfallen in dieser Fahrtrichtung. Richtung Hauptbahnhof liegt die Ersatzhaltestelle Hilmteich/Botanischer Garten vor dem Hilmteichschlössl. Die Linie 81 endet während der Bauarbeiten bei Hilmteich/Botanischer Garten (Steig D) in der Hilmgasse.

Nightline N1

Die Nightline N1 ist von Samstag, 19. September, 0 Uhr, bis Sonntag, 11. Oktober, 24 Uhr betroffen. Richtung Gösting fährt sie ab Kroisbach über Mariatroster Straße, Heinrichstraße, Hilmgasse und Hilmteichstraße weiter. Dabei werden unter anderem Mariagrün verlegt sowie Pensionsweg und Botanischer Garten zusätzlich bedient. Richtung Fölling P+R führt die Strecke ab der Lenaugasse über Auersperggasse, Holteigasse, Schubertstraße und Hilmteichstraße.

Linie 41 ab Montag

Für die Linie 41 gilt die Umleitung von Montag, 21. September, 4.30 Uhr, bis Freitag, 27. November, 24 Uhr. Richtung Dürrgrabenweg fährt sie ab Leonhardplatz über Hilmteichstraße und Schubertstraße zur Haltestelle Botanischer Garten. Die Haltestelle Hilmteich/Botanischer Garten wird dafür in die Schubertstraße verlegt. Bis 12. Oktober ist dort laut Holding Graz auch der Umstieg vom E1 zur Linie 41 Richtung Dürrgrabenweg möglich.