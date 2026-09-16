FH JOANNEUM holt mit „Musikmaschine“ internationalen Hauptpreis

Studierende der FH JOANNEUM haben mit ihrer „Musikmaschine“ bei der Ars Electronica überzeugt. Ihr Klangobjekt setzte sich gegen mehr als 80 Arbeiten aus aller Welt durch.

Zither und Hackbrett treffen auf elektronische Musik: Mit diesem ungewöhnlichen Zusammenspiel konnte die „Musikmaschine“ bei der Ars Electronica Campus Exhibition überzeugen. Entwickelt wurde sie von Studierenden der Masterstudienrichtungen Sound Design und Interaction Design am Institut Design und Kommunikation der FH JOANNEUM. Das Projekt gewann den GRAND PRIZE Campus Award 2026. Dabei setzte es sich gegen mehr als 80 künstlerische Arbeiten von 45 Hochschulen aus aller Welt durch.

Publikum macht Musik

Die Studierenden-Ausstellung stand unter dem Titel „NEGOTIATING HUMANITY“ und beschäftigte sich mit der Frage, was es heute bedeutet, Mensch zu sein. Genau hier setzt auch die „Musikmaschine“ an. Sie stellt die Frage, wo menschliche Kreativität endet und wo die Eigenständigkeit einer Maschine beginnt. Eine fertige Antwort gibt das Klangobjekt allerdings nicht. Stattdessen können Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden: Sobald sie die Maschine bedienen, wird die Technik zum Instrument und das Publikum zum Teil des künstlerischen Prozesses.

Offen für alle

Auch die Jury hob die Neuinterpretation von Kulturgut und die Zugänglichkeit für eine breite Gruppe von Besucherinnen und Besuchern hervor. Astrid Drechsler, Leiterin der Studienrichtung Sound Design an der FH JOANNEUM, erklärt den Gedanken hinter dem Projekt: „Für uns ist die ‚Musikmaschine‘ vor allem ein Experiment: Was passiert, wenn wir Technik, traditionelle Musik und Interaktion miteinander verbinden? Uns ging es darum, ein Instrument zu bauen, mit dem alle Menschen Musik machen können. Die Auszeichnung bei der Ars Electronica zeigt, dass gerade das Experimentieren und das Überschreiten von Disziplingrenzen spannende neue Perspektiven eröffnen können.“

©Daniel Fabry | Mit ihrem Klangobjekt holten Studierende der FH JOANNEUM den GRAND PRIZE Campus Award 2026.

Von 2024 bis Paris

Entstanden ist die „Musikmaschine“ ursprünglich im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024. Danach wurde das Projekt zu dem Klangobjekt weiterentwickelt, das nun bei der Ars Electronica ausgezeichnet wurde. Auch außerhalb Österreichs war die Arbeit bereits zu sehen: Unter anderem wurde sie im Centre Pompidou in Paris ausgestellt. Neben Astrid Drechsler ist Daniel Fabry, Leiter des Instituts Design und Kommunikation der FH JOANNEUM, für die „Musikmaschine“ hauptverantwortlich.