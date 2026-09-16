Kopftuchverbot: Grazer Beirat mahnt zu sensibler Umsetzung

In der Steiermark wurden seit Schulbeginn bereits Verstöße gegen das neue Kopftuchverbot gemeldet. Der Interreligiöse Beirat der Stadt Graz mahnt nun zu sensiblen Gesprächen und zum Schutz der betroffenen Mädchen.

Seit 1. September gilt das gesetzliche Kopftuchverbot für Schülerinnen bis zum 14. Geburtstag. Das neue Schuljahr startete in der Steiermark am 12. September. Laut Bildungsdirektion wurde seit Schulbeginn eine niedrige zweistellige Zahl an Verstößen gemeldet. Betroffen sind sowohl Pflichtschulen als auch AHS-Unterstufen. Angaben zu den Bezirken macht die Behörde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.

Beirat mahnt

Nun meldet sich auch der Interreligiöse Beirat der Stadt Graz zu Wort. Er verweist darauf, dass viele Schulleitungen und Pädagog*innen bereits verantwortungsvoll mit religiöser und weltanschaulicher Vielfalt umgehen. Gleichzeitig richtet der Beirat einen Appell an Schulen, Bildungsdirektion und weitere Verantwortliche. Im Mittelpunkt müssten die betroffenen Mädchen stehen. „Die politischen Auseinandersetzungen rund um das Kopftuchverbot wurden von Erwachsenen geführt. Sie dürfen nicht auf den Köpfen der betroffenen Mädchen ausgetragen werden.“

Sensible Gespräche

Auch bei Verstößen gegen die neue Regelung sollen Gespräche eine zentrale Rolle spielen. Die Bildungsdirektion erklärte gegenüber 5 Minuten dazu: „Die Fälle werden unmittelbar an den Schulstandorten geklärt. Im Vordergrund stehen sensible Einzelgespräche mit den betroffenen Schülerinnen und ihren Eltern am Schulstandort“. In dieselbe Richtung argumentiert der Interreligiöse Beirat. Hinter dem Tragen eines Kopftuches könnten unterschiedliche familiäre, religiöse und persönliche Beweggründe stehen. Deshalb sollten Gespräche mit Schülerinnen und Eltern vertraulich, respektvoll und altersgerecht geführt werden.

Würde im Mittelpunkt

Der Beirat warnt davor, betroffene Mädchen bloßzustellen, abzuwerten oder zu demütigen. Kein Mädchen solle Angst haben müssen, die Schule zu betreten oder sich wegen seiner religiösen Zugehörigkeit weniger willkommen fühlen. „Die Würde des Kindes muss dabei unser gemeinsamer Ausgangspunkt und unsere gemeinsame Grenze sein.“ Bei weiteren Verstößen sieht das Gesetz ein abgestuftes Vorgehen vor. Als mögliche letzte Konsequenz ist eine Verwaltungsstrafe von 150 bis 800 Euro vorgesehen.