Einen Tag nach Angelobung: Kärntner (31) eröffnet eigene Kanzlei in Graz

Einen Tag nach seiner Angelobung machte sich Mag. Nikolaus Kerschbacher bereits selbstständig: Der 31-jährige Kärntner eröffnete seine eigene Kanzlei mitten in Graz und bleibt auch beruflich eng mit Kärnten verbunden.

Am 10. September wurde Mag. Nikolaus Kerschbacher bei der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer in Graz als Rechtsanwalt angelobt. Bereits einen Tag später eröffnete der 31-Jährige seine eigene Kanzlei am Jakominiplatz 15. Damit entschied er sich bewusst dagegen, zunächst weitere Jahre in einer bestehenden Kanzlei zu arbeiten. Stattdessen nutzte er gleich die erste Möglichkeit für den Weg in die Selbstständigkeit. „Für mich war klar, dass ich die erste Gelegenheit nutzen möchte, eine eigene Kanzlei zu eröffnen. Ich wollte von Anfang an selbst entscheiden können, wie ich meine Arbeit gestalte und wie ich mich für meine Mandantinnen und Mandanten einsetze“, erklärt Kerschbacher gegenüber 5 Minuten.

Erfahrung gesammelt

Begonnen hat sein beruflicher Weg mit dem Jus-Studium in Graz. Danach sammelte Kerschbacher als Rechtsanwaltsanwärter Erfahrung in zwei Grazer Kanzleien und einer Kanzlei in Klagenfurt. Dabei war er sowohl in der Steiermark als auch in Kärnten tätig und lernte unterschiedliche Bereiche der anwaltlichen Arbeit kennen. In seiner neuen Kanzlei konzentriert er sich vor allem auf das streitige Zivilrecht, darunter Gewährleistung und Schadenersatzrecht. Außerdem ist er im Erbrecht, Familienrecht und Strafrecht tätig.

Familie unterstützt

Ganz alleine geht Kerschbacher den Schritt in die Selbstständigkeit nicht. Seine Frau Tetiana Kerschbacher übernimmt als Kanzleileitung vor allem administrative und organisatorische Aufgaben. Sie steht zudem kurz vor dem Abschluss ihres Diplomstudiums der Rechtswissenschaften. Als externer Berater unterstützt ihn sein Vater Dr. Gerald Kerschbacher. Dieser kann auf rund 40 Jahre Tätigkeit im Gerichtswesen zurückblicken.

©zVg Unterstützt wird der 31-Jährige unter anderem von seiner Frau Tetiana sowie seinem Vater Dr. Gerald Kerschbacher.

„Mir ist wichtig, dass meine Mandanten nicht das Gefühl haben, nur irgendein Akt zu sein“

Bei seiner Arbeit möchte Kerschbacher vor allem auf den direkten Kontakt mit seinen Mandantinnen und Mandanten setzen. Rechtliche Auseinandersetzungen würden für Betroffene häufig Situationen betreffen, die eine große persönliche Bedeutung haben. Deshalb will er rechtliche Fragen verständlich erklären und seine Mandanten persönlich begleiten. „Mir ist wichtig, dass meine Mandanten nicht das Gefühl haben, nur irgendein Akt zu sein. Ich möchte mich persönlich mit ihrem Anliegen beschäftigen, die rechtliche Situation verständlich erklären und sie engagiert durch das Verfahren begleiten“, so Kerschbacher weiter.

Kärnten bleibt ein fixer Bestandteil

Obwohl seine Kanzlei in Graz liegt, bleibt Kärnten ein fixer Teil seiner Arbeit. Der gebürtige Kärntner betreut regelmäßig Mandate in seinem Heimatbundesland und verfügt über eine Sprechstelle in Klagenfurt in der Kanzlei der Factum Rechtsanwälte GmbH. Nahezu jede Woche ist er unter anderem für gerichtliche Verhandlungen und Beratungsgespräche in Kärnten. „Ich bin in Kärnten geboren und habe dort auch einen Teil meiner beruflichen Erfahrung gesammelt. Deshalb war für mich von Anfang an klar, dass ich meine Tätigkeit nicht ausschließlich auf Graz beschränken möchte. Die Verbindung zwischen Graz und Kärnten ist für mich auch beruflich sehr interessant“, erklärt Kerschbacher abschließend.