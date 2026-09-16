Unfall in Eggersdorf: Auto kollidiert mit Motorrad – Person verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Eggersdorf bei Graz ist am Mittwochabend eine Person verletzt worden. Ein Auto und ein Motorrad waren im Ortsgebiet zusammengestoßen. Auch der Notarzt war im Einsatz.

In Eggersdorf bei Graz kollidierten ein Pkw und ein Motorrad. Eine Person wurde verletzt und vom Notarzt versorgt.

In Eggersdorf bei Graz kollidierten ein Pkw und ein Motorrad. Eine Person wurde verletzt und vom Notarzt versorgt.

Kurz nach 17 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz am Mittwoch, dem 16. September, zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Im Ortsgebiet waren ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Warum es zu der Kollision kam, ist derzeit noch unbekannt. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt.

Hilfe für Verletzten

Nach dem Eintreffen sicherten die Feuerwehrkräfte die Unfallstelle ab. Zusätzlich errichteten sie einen Brandschutz. Gleichzeitig unterstützten die Einsatzkräfte den Notarzt bei der Versorgung der verletzten Person. „Zeitgleich unterstützten unsere Einsatzkräfte den Notarzt bei der Versorgung der verletzten Person“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz.

Polizei vor Ort

Während die verletzte Person medizinisch versorgt wurde, nahm die Polizei den Unfall auf. Weitere Angaben zum Unfallhergang machte die Feuerwehr nicht. Auch über den Gesundheitszustand der verletzten Person liegen in der Mitteilung keine näheren Informationen vor. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr das Rote Kreuz mit einem Rettungswagen, der Christophorus mit Notarzt sowie die Polizei Kumberg.

©Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz Nach der Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad waren in Eggersdorf mehrere Einsatzkräfte vor Ort.

Fahrbahn wieder frei

Nach der medizinischen Versorgung und der Unfallaufnahme räumte die Feuerwehr die Unfallstelle. Anschließend konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Einsatz war damit für die Feuerwehr beendet. Zur Ursache der Kollision gibt es bislang keine Angaben.