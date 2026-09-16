Fünf neue Padel-Plätze: In Graz fällt am 1. Oktober der erste Aufschlag

Mitten in Graz bekommt Padel eine neue Adresse: Am 1. Oktober eröffnet in Halle D der Messe Graz ein Zentrum mit fünf Plätzen. Während der Herbstmesse kannst du mit gültigem Messeticket ohne Reservierung spielen.

Ab 1. Oktober wird die historische Halle D der Messe Graz nicht mehr nur für Veranstaltungen genutzt. Im Obergeschoss öffnet das TAPEDESIGN Padel Performance Center presented by Merkur Versicherung mit fünf Padel-Plätzen. Die Anlage soll dauerhaft Sport und Freizeit in die Halle bringen. Damit bekommt die wachsende Padel-Sportart eine zentrale Adresse mitten in Graz.

Ohne Reservierung

Zum Start liegt der Ball bei den Besucherinnen und Besuchern der Grazer Herbstmesse. Mit einem gültigen Messeticket kannst du die Plätze während der Messe ohne zusätzliche Reservierung nutzen. Schläger und Bälle stehen zum Ausleihen bereit, die Plätze bleiben laut Aussendung durchgehend offen und spielbereit. So lässt sich Padel direkt vor Ort ausprobieren, ohne vorher einen Platz buchen zu müssen.

Padel wächst weiter

Der neue Standort trifft auf eine Sportart, die in Österreich stark zugelegt hat. Rund 100.000 Menschen spielen laut Pressemitteilung hierzulande zumindest in ihrer Freizeit Padel. 2020 gab es österreichweit rund 20 Plätze, heute sind es mehr als 300 an über 100 Standorten. Betreiber Thomas Ofner sagt dazu: „Uns war früh klar, welches Potenzial Padel in der Steiermark hat.“

©Merkur Versicherung v.l.n.r.: Markus Spellmeyer (Vorstandsdirektor Merkur Versicherung), Thomas Ofner (Tapedesign Padel Performance Center)

Nach der Herbstmesse

Auch nach der Herbstmesse bleibt der Ball im Spiel. Dann können die Plätze über Eversports gebucht werden. Das Zentrum befindet sich im Obergeschoss der Halle D und nutzt damit bestehende Flächen der Messe Graz künftig auch für Sport- und Freizeitangebote. Für das Messegelände ist das eine zusätzliche Nutzung abseits klassischer Veranstaltungen.