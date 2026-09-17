Sturm trotzt Rennes ein 0:0 ab: Chudjakow hält die Grazer im Spiel

Als klarer Außenseiter ging Sturm Graz ins erste Europa-League-Spiel gegen Stade Rennes. Die Franzosen machten mächtig Druck, doch die Grazer hielten dagegen. Am Ende stand vor 13.109 Fans ein hart erkämpftes 0:0.

Vor dem Anpfiff waren die Rollen klar verteilt. Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch hatte seine Mannschaft gegen den französischen Spitzenklub Stade Rennes selbst als „ganz klaren Außenseiter“ bezeichnet. Rennes reiste ungeschlagen aus der Ligue 1 nach Graz, während Sturm vor allem in der Offensive mit mehreren Ausfällen zu kämpfen hatte, 5 Minuten hat berichtet: Sturm Graz vor Europa-League-Auftakt: „Ganz klarer Außenseiter“. Am Mittwochabend zeigte sich dann allerdings: So einfach wollten es die Schwoazn den Franzosen nicht machen.

Rennes jubelt früh, aber nur kurz

Vor 13.109 Zuschauern in Graz-Liebenau übernahm Rennes zunächst das Kommando. Bereits in der achten Minute landete der Ball im Grazer Tor. Der vermeintliche Führungstreffer von Adrien Thomasson wurde jedoch wegen eines Handspiels aberkannt. Auch danach blieben die Gäste gefährlich. Estéban Lepaul schoss zunächst aus guter Position über das Tor, nach rund einer halben Stunde war schließlich Danijl Chudjakow zur Stelle. Der Sturm-Keeper parierte einen Abschluss aus kurzer Distanz mit dem Fuß.

Auch Sturm-Tor zählt nicht

Dann durften plötzlich die Grazer jubeln. Nach einer Freistoßflanke von Jürgen Heil und einer Kopfballvorlage von Joshua Quarshie köpfte Paul Koller den Ball in der 34. Minute ins Netz. Doch auch dieser Treffer hatte keinen Bestand. Jacob Hödl hatte zuvor aus einer Abseitsposition einen Gegenspieler geblockt, das Tor wurde aberkannt. Somit ging es torlos in die Kabinen.

Chudjakow wird zum Rückhalt

Nach der Pause meldete sich Sturm zunächst offensiv zurück. Bei einem Abschluss von Hödl musste sich Rennes-Torhüter Brice Samba ordentlich strecken. Danach erhöhten die Franzosen allerdings wieder den Druck. In der 61. Minute rettete Chudjakow gleich zweimal gegen Lepaul und Ludovic Blas. Später hatte Sturm auch Glück: Mahdi Camara traf in der 74. Minute nur Aluminium, wenige Minuten danach vergab Bryan Reynolds aus kurzer Distanz. Die Grazer kämpften um jeden Ball und hielten die Null.

Sturm dreht im Finish noch einmal auf

Ganz ohne eigene Möglichkeiten blieb Sturm aber nicht. In der 84. Minute setzte Filip Rozga Simon Seidl sehenswert in Szene. Dessen Schuss aufs kurze Eck konnte Samba parieren. Im Finish drängten die Grazer sogar noch einmal nach vorne. Ein Treffer gelang jedoch keiner der beiden Mannschaften mehr. Damit startet Sturm Graz mit einem 0:0 und einem Punkt gegen Stade Rennes in die Europa-League-Ligaphase. Vor allem Chudjakow hatte mit seinen Paraden entscheidenden Anteil daran, dass der französische Favorit Graz ohne Sieg verlassen musste.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2026 um 07:11 Uhr aktualisiert