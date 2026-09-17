Rollstuhlplatz nur über Treppe erreichbar: Graz bessert im Rathaus nach

Eine Treppe als Hindernis auf dem Weg zum eigenen Platz im Grazer Gemeinderat: Obwohl der Sitzungssaal vor rund fünf Jahren generalsaniert wurde und dabei auch Barrierefreiheit vorgesehen war, blieb ein entscheidendes Problem bestehen. Der für Rollstuhlnutzer vorgesehene Stellplatz war nach Angaben des Grünen Gemeinderatsklubs weiterhin nur über Stufen erreichbar. Nun wurde nachgebessert. Mit einem Treppenschrägaufzug soll der Gemeinderatssaal jetzt vollständig barrierefrei nutzbar sein.

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Neue Gemeinderätin brachte Bewegung in die Sache

Konkret wurde das Thema im Frühjahr. Damals zeichnete sich ab, dass Barbara Sima-Ruml, die einen Rollstuhl nutzt, für die Grünen in den neuen Gemeinderat einziehen würde, 5 Minuten hat berichtet: Erste Gemeinderätin im Rollstuhl: So wird das Grazer Rathaus barrierefrei. Sima-Ruml gehört inzwischen tatsächlich dem 48-köpfigen Grazer Gemeinderat an.Innerhalb weniger Monate wurde laut den Grünen der neue Aufzug eingebaut. Damit kann Sima-Ruml ihren Platz nun ohne fremde Hilfe erreichen.„Barrierefreiheit heißt für mich, ohne Umwege und ohne fremde Hilfe dort sein zu können, wo politische Entscheidungen getroffen werden“, sagt die Gemeinderätin. Der Umbau zeige für sie zugleich, wie wichtig es sei, Menschen mit Behinderungen bereits bei der Planung mitzudenken.

Saal galt bereits 2022 als barrierefrei gestaltet

Bemerkenswert ist die Vorgeschichte: Die Stadt Graz bezeichnete den technisch erneuerten Gemeinderatssaal bereits bei seiner Wiedereröffnung im Mai 2022 als „barrierefrei gestaltet“. Nach Darstellung der Grünen blieb mit der nur über eine Treppe erreichbaren Position für Rollstuhlnutzer allerdings eine konkrete Barriere bestehen. Diese soll mit dem neuen Treppenschrägaufzug nun beseitigt sein. Für Sima-Ruml geht es dabei um mehr als eine bauliche Veränderung: „Eine Treppe darf nicht darüber entscheiden, wer Politik machen und unsere Stadt mitgestalten kann.“ Barrierefreiheit und gleichberechtigte Teilhabe sind auch Teil der Inklusionsstrategie der Stadt Graz. Diese wurde 2023 beschlossen und sieht unter anderem vor, Barrieren durch entsprechende Maßnahmen abzubauen.