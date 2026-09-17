Neueröffnung, Pink X-Mas & Thrift-Märkte: Das kommt jetzt nach Graz

Ein Café ohne WLAN, ein alternativer Weihnachtsmarkt und wandernde Vintage-Märkte: Zwölf Projekte sollen noch heuer neues Leben in die Grazer Innenstadt bringen. Aus 88 Einreichungen wurden jetzt die Sieger ausgewählt.

In der Grazer Innenstadt tut sich in den kommenden Monaten einiges. Die Stadt hatte im Sommer nach Ideen gesucht, die mehr Menschen ins Zentrum bringen, Leerstände nutzen und neue Angebote schaffen, 5 Minuten hat im Vorfeld berichtet: 80.000 Euro für Graz: Neue Förderung soll Innenstadt beleben. Die Resonanz war groß: 88 Projekte wurden eingereicht, 35 schafften es vor die Fachjury, zwölf erhalten nun eine Förderzusage. Insgesamt stehen dafür 80.000 Euro zur Verfügung. Pro Projekt können bis zu 80 Prozent der förderfähigen Kosten beziehungsweise maximal 8.000 Euro übernommen werden. Umgesetzt werden sollen die Vorhaben noch bis Ende 2026. Die Auswahl reicht dabei von Gastronomie und Shopping über Kunst bis hin zu Veranstaltungen. Und einige der Pläne fallen durchaus aus dem üblichen Innenstadtprogramm heraus.

©Stadt Graz/Foto Fischer Viktor Larissegger, Andrea Keimel, Stadtrat René Apfelknab und Elisa-Maria Steinberger bei der Präsentation der neuen Projekte.

Neues Buchgeschäft, aber bewusst ohne WLAN

Eines der dauerhaft angelegten Projekte ist die Eröffnung eines Buchgeschäfts mit integrierter Café-Bar im Umfeld des Grazer Doms. Das Konzept setzt ausgerechnet auf etwas, das in vielen Cafés längst selbstverständlich ist: WLAN soll es bewusst keines geben. Statt Laptop-Arbeitsplatz soll ein Ort zum Lesen, Kaffeetrinken und Abschalten entstehen. Gleichzeitig wird damit eine derzeit leerstehende Geschäftsfläche wieder dauerhaft genutzt.

Alternativer Weihnachtsmarkt kommt ins Annenviertel

Auch in der Vorweihnachtszeit gibt es Neues. Die RosaLila PantherInnen planen mit „Pink X-Mas“ einen alternativen Weihnachtsmarkt auf dem Esperantoplatz. Der kleine Adventmarkt soll auf Begegnung, Vielfalt und Kreativität setzen und ausdrücklich allen Menschen offenstehen. Gleichzeitig soll damit ein neuer Impuls für die Annenstraße entstehen. Überhaupt spielt die Annenstraße bei den ausgewählten Projekten eine größere Rolle: Bei „AnnenVibes“ sollen sich derzeit 17 Unternehmen an einem gemeinsamen Aktionstag beteiligen. Geplant sind unter anderem Verkostungen, Mitmachangebote, Aktionen vor den Geschäften und als besonderer Programmpunkt der erste Grazer Rennrad-Parallelsprint.

Vintage-Märkte ziehen durch Grazer Leerstände

Statt darauf zu warten, dass leerstehende Geschäftslokale dauerhaft neue Mieter finden, setzt ein weiteres Siegerprojekt auf eine Zwischenlösung: Die „Wandernden Thrift Days“ sollen vier Monate lang durch vier unterschiedliche Leerstände in der Innenstadt ziehen. Jeweils acht bis zwölf lokale Aussteller sollen dort unter anderem Vintage-Mode, handgemachten Schmuck und selbstgenähte Einzelstücke anbieten. Dazu kommen Musik, DJs sowie Essen und Getränke. Nach einem Monat zieht der Pop-up-Markt weiter in die nächste leerstehende Fläche.

Drei Jahre leer: Hier entsteht ein neuer Club

Auch ein bereits seit rund drei Jahren leerstehendes Geschäftslokal im Wilden Mann soll wieder genutzt werden. Dort ist mit „The Craft Club“ ein dauerhaft betriebener Creative-Health- und Social-Club geplant. Offene Kreativstationen, Workshops, gemeinschaftliche Angebote und DIY-Kits sollen Menschen dazu bringen, nicht nur einzukaufen, sondern selbst kreativ zu werden und miteinander in Kontakt zu kommen.

Lendplatz wird zum Spielplatz

Auch im öffentlichen Raum sollen Veränderungen sichtbar werden. Das Projekt „Cool in Lend“ von Fratz Graz will Teile des Lendplatzes mit knallbunter Straßenmalerei bespielen. Geplant sind unter anderem Himmel und Hölle, ein Labyrinth, Weitsprung und Zielwerfen. Sogar das Warten auf den Bus soll damit zur Spielzeit werden. Das Angebot richtet sich nicht nur an Kinder, sondern auch an Jugendliche und Erwachsene. Weitere ausgewählte Projekte sind ein interaktives digitales Leitsystem für Geschäfte, ein Spätsommerfest rund um Fahrradkultur und Kleidertausch, ein „Grazer Mittagspass“, 25 Veranstaltungen rund um Lotti’s Café, eine offene Pop-up-Redaktion sowie das Kunstprojekt „AUSLAGERN – KUNST FINDET STADT“. Die vollständige Auswahl umfasst zwölf Projekte.

Stadt stellt 80.000 Euro bereit

Wirtschaftsstadtrat René Apfelknab (FPÖ) sieht in den Projekten eine Möglichkeit, zusätzliche Frequenz zu schaffen und Leerstände zu beleben. Citymanagerin Elisa-Maria Steinberger wiederum spricht von einer großen Bandbreite der eingereichten Ideen. Ob aus den zwölf geförderten Konzepten tatsächlich dauerhafte Publikumsmagneten werden, wird sich zeigen. Bis 31. Dezember 2026 müssen die geförderten Projekte jedenfalls umgesetzt werden.