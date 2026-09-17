Vier Tage gratis in Graz: Konzerte, Graffiti, Kino und Dancebattle warten

Seit Montag verwandelt das Festival 117 WAENDE Teile von Graz in eine große Leinwand. Doch ab heute, Donnerstag, wird das Programm besonders dicht: Bis Sonntag warten kostenlose Konzerte, Street-Art-Touren und ein Dancebattle.

Graz wird in diesen Tagen ein gutes Stück bunter. Bereits seit Montag, 14. September, läuft das Kunstfestival 117WÆNDE. Noch bis Sonntag, 20. September, dreht sich dabei alles um Graffiti, großflächige Murals, Musik und urbane Kultur. Internationale und lokale Künstler gestalten Fassaden im öffentlichen Raum und hinterlassen damit Werke, die auch nach dem Festival sichtbar bleiben. Wer bislang nichts davon mitbekommen hat, hat allerdings noch genügend Gelegenheit, vorbeizuschauen. Denn gerade ab dem heutigen Donnerstag, 17. September, wartet ein dichtes Programm: Stadtrundgänge, Kino, Konzerte, ein Graffiti-Workshop und ein Dancebattle stehen bis Sonntag auf dem Plan. Und besonders interessant für alle, die am Wochenende noch nichts vorhaben: Der Eintritt ist frei.

Heute geht es mit Street-Art und Hip-Hop weiter

Am heutigen Donnerstag startet das öffentliche Programm um 18 Uhr beim Wasserturm in der Daungasse 1. Bei einem eineinhalbstündigen Stadtrundgang können Interessierte die Street-Art in Graz aus einer anderen Perspektive kennenlernen. Danach zieht das Festival in seine Homebase weiter. Im Raum117 in der Waagner-Biro-Straße 117 beginnt um 20 Uhr der „Kinodonnerstag“. Gezeigt wird mit „The Art of Storytelling“ eine Dokumentation über Berliner Hip-Hop. Der Filmabend ist bis 23 Uhr angesetzt. Damit ist der Donnerstag allerdings erst der Auftakt für ein Wochenende, an dem das Programm noch einmal deutlich größer wird.

Skatehalle öffnet am Freitag ihre Türen

Am Freitag, 18. September, startet das Programm bereits am Nachmittag. Von 14 bis 20 Uhr öffnet die Skatehalle in der Laudongasse 11 ihre Türen. Wer sich stärker für die Kunst an den Grazer Wänden interessiert, kann um 15 Uhr erneut an einem Stadtrundgang teilnehmen. Treffpunkt ist wieder der Wasserturm in der Daungasse. Dieses Mal sind dafür zwei Stunden eingeplant. Ab 16 Uhr beginnt schließlich das Musikprogramm im Raum117. Den Anfang macht Mulham, gefolgt von einer Podiumsdiskussion von 17 bis 18.30 Uhr. Danach gehört die Bühne wieder der Musik: Autistic Twister spielt ab 18.30 Uhr, Stirnbänd folgt um 19.30 Uhr und Palik übernimmt ab 20.30 Uhr. Damit verbindet der Freitag gleich mehrere Bereiche, um die es bei 117WÆNDE geht: Kunst im öffentlichen Raum, Diskussion, Musik und Skate-Kultur.

Am Samstag darf selbst gesprüht werden

Am Samstag, 19. September, müssen Besucher nicht nur zuschauen. Dann können sie selbst kreativ werden. Von 11 bis 13 Uhr findet im Raum117 ein Graffiti-Workshop statt. Wer Street-Art bislang vor allem von Hauswänden kennt, bekommt damit die Gelegenheit, die Arbeit dahinter selbst auszuprobieren. Fast gleichzeitig startet der nächste Programmpunkt: Von 12.30 bis 16.30 Uhr steigt das ODD BEAT Dancebattle. Danach geht es musikalisch praktisch ohne große Pause weiter. Um 16.30 Uhr steht Turtur auf dem Programm, um 17.30 Uhr folgen Zimmermann & Architekt. Danach treten Lux um 18.30 Uhr und Flow G um 19.30 Uhr auf. Den Abschluss des Samstagabends übernehmen Sesa & Al Pone, die von 20.30 bis 22 Uhr angesetzt sind.

Sonntag wird gemeinsam ausgeklungen

Nach mehreren Tagen voller Kunst und Musik wird es am Sonntag, 20. September, etwas entspannter. Von 12 bis 20 Uhr lädt Raum117 zum großen Get-together. Auch Musik soll es geben, welche Acts am Sonntag auftreten, ist im vorliegenden Programm allerdings noch nicht bekannt gegeben worden. Denn das Herzstück von 117WÆNDE sind nicht allein Konzerte und Workshops. Das Festival widmet sich der freien Gestaltung von Fassaden im öffentlichen Raum. Internationale und lokale Künstler schaffen während des Festivals öffentlich sichtbare Murals. Kunst soll damit nicht hinter Museumstüren verschwinden, sondern dort stattfinden, wo täglich Menschen vorbeikommen. Ergänzt wird die Arbeit an den Wänden durch Musik, Vermittlungsangebote, Diskussionen, Film und Workshops. Die Idee dahinter: Der öffentliche Raum wird nicht nur Kulisse, sondern selbst Teil des Festivals.

Aus leerer Stahlhalle wurde ein Kulturort

Hinter 117 Wände steht Raum117, ein gemeinnütziger Grazer Kunst- und Kulturverein. Seine Geschichte begann vergleichsweise klein: mit einer Ateliergemeinschaft in den Räumen einer ehemaligen Stahlhalle. Die Stahlhalle Eberhard in der Waagner-Biro-Straße 117 wurde nach und nach zu einem Ort für unterschiedliche Kunstformen. Heute befinden sich dort Werkstatt- und Atelierräume, außerdem gibt es Freiflächen, Proberäume und Werkstätten weiterer Kollektive. Statt industrieller Produktion finden dort mittlerweile Aktzeichen-Workshops, Jam-Sessions, kleinere Konzerte und Ausstellungen statt. Künstler können die Räume für ihre Arbeit nutzen, gleichzeitig versteht sich Raum117 als Treffpunkt für die freie Grazer Kunst- und Kulturszene. Gerade im Umfeld der Waagner-Biro-Straße sieht der Verein Bedarf für solche Angebote, weil es dort vergleichsweise wenig kulturelles Programm gebe.

Wie lange es Raum117 dort noch gibt, ist offen

Allerdings ist die Zukunft der ungewöhnlichen Location nicht langfristig gesichert. Nach Angaben des Vereins kann die ehemalige Stahlhalle nur noch bis Ende 2026 für kulturelle Zwecke gesichert genutzt werden. Was anschließend mit dem Standort passiert, ist derzeit offen. Für Raum117 steht die Halle damit exemplarisch für ein größeres Problem: Leerstände können zwar vorübergehend zu Ateliers, Bühnen und Begegnungsorten werden, dauerhaft gesichert sind solche Zwischennutzungen jedoch nicht automatisch. Der Verein engagiert sich deshalb auch an anderen Orten für die kulturelle Nutzung leerstehender Flächen. Dazu gehört etwa die ehemalige Rösselmühle im Grazer Bezirk Gries, die nach jahrelangem Leerstand und einem Großbrand von Kunst- und Kulturschaffenden sowie Initiativen aus Architektur und Forschung wieder genutzt wird. Auch deren langfristige Zukunft ist offen.