Mitten im Grazer Finanz-Streit: Drei neue Gemeinderäte ziehen ins Rathaus ein

Fast alles dreht sich heute im Grazer Rathaus um die angespannte Finanzlage. Dabei gab es bei der Sondersitzung auch personell Neues: Karin Reimelt, Florian Dinius und Viktoria Sturm wurden als neue KPÖ-Gemeinderäte angelobt.

Es ist derzeit das alles bestimmende Thema im Grazer Rathaus: die angespannte Finanzlage der Stadt. Am heutigen Donnerstag, 17. September, kam der Gemeinderat eigens zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen, um darüber zu debattieren. Die Stadt Graz bestätigt die Sondersitzung zur finanziellen Lage. Zwischen Schulden, Sparmaßnahmen und politischen Debatten ging dabei eine andere Nachricht beinahe unter: Im Grazer Gemeinderat sitzen ab sofort drei neue Mandatare. Die Juristin Karin Reimelt, der Maschinenbauingenieur Florian Dinius und die Sozialarbeiterin Viktoria Sturm wurden am Donnerstag als neue Gemeinderäte der KPÖ angelobt.

So kam es zu den drei freien Plätzen

Grund für den Wechsel ist die Neuaufstellung der Grazer Stadtpolitik nach der Gemeinderatswahl am 28. Juni 2026. Die KPÖ von Elke Kahr war dabei mit 35,70 Prozent stärkste Kraft geworden und erhielt 18 der insgesamt 48 Gemeinderatsmandate. Dahinter folgten ÖVP mit 25,28 Prozent und 13 Mandaten, Grüne mit 14,95 Prozent und sieben sowie FPÖ mit 12 Prozent und sechs Sitzen. SPÖ und NEOS erhielten jeweils zwei Mandate. Ende August konstituierte sich schließlich der neue Gemeinderat. Elke Kahr wurde erneut zur Bürgermeisterin gewählt. Auch Manfred Eber und Robert Krotzer wechselten als KPÖ-Vertreter in die neue Stadtregierung. Die derzeitige Stadtregierung wurde am 28. August gewählt. Kahr, Eber und Krotzer legten ihre Gemeinderatsmandate zurück. Genau diese drei Plätze mussten nun nachbesetzt werden.

Juristin, Ingenieur und Sozialarbeiterin rücken nach

Mit der heutigen Angelobung ist das Trio komplett. Mit Karin Reimelt zieht eine Juristin in den Gemeinderat ein. Florian Dinius ist Maschinenbauingenieur, Viktoria Sturm Sozialarbeiterin. Sie übernehmen die drei freigewordenen Mandate für die KPÖ. Damit ist der 18-köpfige Gemeinderatsklub der KPÖ wieder vollständig besetzt. Die Mandatsstärke entspricht dem Ergebnis der Wahl vom Juni. Für die drei neuen Mandatare beginnt ihre Arbeit ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die Grazer Stadtpolitik vor schwierigen finanzpolitischen Entscheidungen steht.

Schulden dominieren die erste Sondersitzung

Denn der Anlass für die Sitzung am Donnerstag ist ein ganz anderer. Im Mittelpunkt steht die finanzielle Situation der Stadt. Die Debatte darüber ist nicht neu. Bereits Ende 2025 lagen die Nettofinanzschulden des Hauses Graz bei rund 1,93 Milliarden Euro. Gleichzeitig investierte das Haus Graz im vergangenen Jahr 444 Millionen Euro. Die aktuelle Debatte dreht sich allerdings nicht allein um den langfristigen Schuldenstand, sondern insbesondere um die kurzfristige Liquidität und darum, wie die Stadt ihre Finanzen stabilisieren will. Nach den personellen Verschiebungen infolge der Wahl der Stadtregierung ist das Kräfteverhältnis im Gemeinderat damit wieder vollständig abgebildet. Die KPÖ stellt 18 Mitglieder, die ÖVP 13, die Grünen sieben und die FPÖ sechs. SPÖ und NEOS kommen auf jeweils zwei. Insgesamt sitzen damit 48 Mandatare im Grazer Gemeinderat.