Bimstörung in Graz: Für diese beiden Linien fahren jetzt Ersatzbusse

Wer am Donnerstag mit den Grazer Straßenbahnlinien 4 oder 5 unterwegs ist, muss umplanen. Ein Oberleitungsschaden legt einen Teil der Strecke lahm. Ab dem Jakominiplatz sind Ersatzbusse unterwegs.

Mitten am Donnerstag kommt es im Grazer Straßenbahnverkehr zu einer größeren Störung. Betroffen sind die Linien 4 und 5. Beide können derzeit nicht wie gewohnt bis zu ihren Endstationen fahren. Der Grund dafür ist ein Schaden an der Oberleitung im Bereich der Steyrergasse. Nach Angaben der Graz Linien trat die Störung kurz vor 12.30 Uhr an der Ecke Steyrergasse/Conrad-von-Hötzendorf-Straße auf.

Linien 4 und 5 betroffen

Für Fahrgäste bedeutet das konkret: Die Straßenbahnen können ihre regulären Endstationen Liebenau beziehungsweise Puntigam derzeit nicht erreichen. Die Graz Linien haben deshalb einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Ersatzbusse fahren ab dem Jakominiplatz weiter. Wie lange die Reparatur der beschädigten Oberleitung dauern und wann der reguläre Straßenbahnverkehr wieder vollständig aufgenommen werden kann, geht aus den bisher vorliegenden Informationen noch nicht hervor.