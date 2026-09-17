Nach 136 Jahren: Steirischer Traditionsbetrieb vor dem Aus

Ein steirischer Traditionsbetrieb steht vor dem Aus: Über das Vermögen der Alpenländischen Schilderfabrik Gebell GmbH mit Sitz in Feldkirchen bei Graz wurde am 17. September 2026 ein Konkursverfahren eröffnet. Zuständig ist das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz. Laut Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) und KSV1870 sind rund 65 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf etwa 1,707 Millionen Euro. Dem stehen Aktiva von rund 1,667 Millionen Euro zu Liquidationswerten gegenüber.

Betrieb seit 1890

Die Wurzeln des Unternehmens reichen weit zurück. Die Schilderfabrik wurde bereits 1890 in Graz gegründet und ist seit Jahrzehnten unter anderem auf die Herstellung von Verkehrszeichen, Leiteinrichtungen und Schildern spezialisiert. Zu den Kunden zählen laut Unternehmensangaben unter anderem Gemeinden, Städte, öffentliche Auftraggeber und Unternehmen. Darüber hinaus ist der Betrieb in der Kunststoffverarbeitung, Metall- und Drucktechnik sowie im Handelsgewerbe tätig.

Rückläufige Umsätze als Ursache

Als Grund für die Insolvenz werden von der Geschäftsführung vor allem wirtschaftliche Entwicklungen der vergangenen beiden Jahre genannt. Die Umsätze seien in diesem Zeitraum zurückgegangen. Gleichzeitig sei es nicht gelungen, die Kosten entsprechend an die schwächere Geschäftsentwicklung anzupassen. Zusätzlich werden hohe Personalkosten als Belastung angeführt. Ein wesentlicher Teil der Belegschaft sei bereits seit vielen Jahren im Unternehmen beschäftigt.

Keine Fortführung geplant

Von der Insolvenz sind insgesamt 25 Dienstnehmer betroffen. Eine dauerhafte Weiterführung des Unternehmens ist nach Angaben der Schuldnerin nicht vorgesehen. Auch ein Sanierungsplan soll nicht angestrebt werden. Der Betrieb soll stattdessen liquidiert werden.