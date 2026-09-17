Grazer Eisdiele serviert jetzt „Beton“

In der Grazer Kaiserfeldgasse wird gebaut, und zwar direkt vor der Filiale der Eisperle. Der Betrieb reagiert mit einem Werbegag und vier neuen kreativen Sorten, deren Namen nicht unbedingt mit Eis in Verbindung gebracht werden.

Kaum ist die eine große Baustelle vorbei, steht in der Kaiserfeldgasse schon die nächste vor der Tür. Für die Eisperle, deren Hauptfiliale sich genau dort befindet, offenbar kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Stattdessen nimmt die Grazer Eisdiele die Situation mit Humor und macht die Baustelle kurzerhand zum Thema der eigenen Eiskarte. Auf Social Media kündigt die Eisperle ihre „Baustellen-Kreationen“ an, mit einem Augenzwinkern inklusive. „Kommt vorbei, solange wir noch wissen, wo unser Eingang ist!“, heißt es scherzhaft.

Bei der Eisperle kommen Baustellen-Sorten in die Tüte

Unter dem Motto „Unsere neue Baustellen-Crew“ gibt es in der Kaiserfeldgasse nun vier besondere Kreationen. Bei der „Abrissbirne“ trifft Birnencremeeis auf selbstgemachten Brownie und Schokosplitter. „Beton & Bohne“ kombiniert Kaffeecremeeis mit Schoko-Haselnuss-Fudge und weißen Bio-Schoko-Waffeln. Auch ein „Betonmischer“ darf natürlich nicht fehlen: Dahinter steckt Kokoscremeeis mit selbstgemachtem Brownie und Aktivkohle. Komplettiert wird die Baustellen-Crew vom „Schotterglück“, bei dem Bio-Joghurtcremeeis auf karamellisierte Birnen trifft.