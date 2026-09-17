Sondersitzung: Heftige Budget-Debatte im Grazer Rathaus

Die angespannte Finanzlage der Stadt Graz stand am Donnerstag im Mittelpunkt einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung. Zwischen Sparplänen, Schulden und gegenseitigen Vorwürfen wurde auch über die nächsten Schritte diskutiert.

Die finanzielle Situation der Stadt Graz hat am Donnerstag für eine ausführliche Debatte im Gemeinderat gesorgt. Auf Antrag der Opposition kamen die Mandatare zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Im Zentrum standen die angespannte Liquidität, die vorübergehende Haushaltssperre und die Frage, wie die Stadt ihren Konsolidierungskurs fortsetzen kann. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) eröffnete die Sitzung und begrüßte zunächst vier neue Gemeinderäte: Karin Reimelt, Florian Dinius und Viktoria Sturm für die KPÖ sowie Markus Konrad für die Grünen. Danach begann die teils emotionale Debatte über die Stadtfinanzen.

Opposition fordert Antworten

Den Auftakt machte ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner. Er bezeichnete die finanzielle Lage als außergewöhnlich und stellte die Frage nach der künftigen Handlungsfähigkeit der Stadt. Aus seiner Sicht brauche es mehr Transparenz über die tatsächliche Liquidität und eine grundlegende Kurskorrektur. Auch FPÖ, SPÖ und NEOS verlangten konkrete Antworten. Dabei ging es unter anderem darum, wann welche Warnsignale bekannt gewesen seien und wie es zur aktuellen Situation kommen konnte. Die NEOS forderten zusätzlich ein regelmäßiges Monitoring der Budget- und Liquiditätsentwicklung.

Eber kündigt weitere Maßnahmen an

Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) verwies darauf, dass eine Haushaltssperre bereits als Instrument zur Sicherung der Liquidität vorgesehen gewesen sei. Anfang September war diese angesichts eines zusätzlichen Finanzbedarfs insbesondere im Bereich der Behindertenhilfe tatsächlich eingesetzt worden. Die Stadt hatte daraufhin unter anderem freiwillige Leistungen vorübergehend gestoppt und Bestellungen eingeschränkt. Eber erklärte, dass die Stadt bei bestimmten landesgesetzlichen Sozialleistungen derzeit hohe Beträge vorfinanzieren müsse. Gleichzeitig kündigte er weitere Konsolidierungsmaßnahmen an. Neben zusätzlichen Einnahmen sollen dabei auch organisatorische Veränderungen, der Personalbereich und städtische Beteiligungen geprüft werden. Bis 13. November 2026 soll Eber dem Stadtsenat konkrete Maßnahmen im Rahmen des Konsolidierungskonzepts vorlegen.

Kahr kritisiert Vergleiche mit Linz

Besonders emotional wurde die Debatte bei einem Vergleich der Grazer Finanzsituation mit jener von Linz. Kahr kritisierte, dass die beiden Städte in der öffentlichen Diskussion teilweise anhand einzelner Schuldenzahlen gegenübergestellt würden. Die Bürgermeisterin argumentierte, dass die Finanzstrukturen der beiden Städte unterschiedlich seien und auch die ausgelagerten Bereiche berücksichtigt werden müssten. Die KPÖ verwies später ebenfalls darauf, dass Graz und Linz unterschiedliche Stadtbetriebe, Aufgabenbereiche und Bevölkerungsentwicklungen aufweisen. Graz sei seit 1991 deutlich stärker gewachsen als Linz. Kahr wandte sich zudem gegen die aus ihrer Sicht oberflächliche öffentliche Debatte über die Grazer Finanzen und forderte eine sachliche Betrachtung der kommunalen Rahmenbedingungen.

Grüne verteidigen Investitionen

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) räumte ein, dass die finanzielle Situation ernst sei. Gleichzeitig verteidigte sie vergangene Investitionen. Eine wachsende Stadt benötige Infrastruktur, öffentlichen Verkehr und Maßnahmen für eine funktionierende Innenstadt. Auch die Grünen betonten, dass künftig noch genauer priorisiert werden müsse. Weitere Einsparungen seien notwendig, gleichzeitig sollten wichtige Investitionen nicht grundsätzlich infrage gestellt werden.

FPÖ: „Nicht auf Kosten der Bürger“

Die FPÖ forderte einen langfristigen Konsolidierungsweg und sprach sich gegen zusätzliche Belastungen für die Bevölkerung aus. Insbesondere eine Erhöhung der Parkgebühren lehnten die Freiheitlichen ab. Gleichzeitig brachte die FPÖ einen Antrag für eine überparteiliche Arbeitsgruppe ein. Diese soll den Konsolidierungsprozess begleiten und allen im Gemeinderat vertretenen Parteien die Möglichkeit geben, eigene Vorschläge einzubringen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Damit sollen die Fraktionen in die weitere Erarbeitung der Konsolidierungsmaßnahmen eingebunden werden.

SPÖ verlangt genaue Kosten

Die SPÖ kritisierte, dass aus ihrer Sicht noch konkrete Antworten auf die Frage fehlten, wie die angekündigten Einsparungen tatsächlich umgesetzt werden sollen. Finanzsprecherin Daniela Schlüsselberger forderte deshalb eine detaillierte Darstellung der Kosten einzelner städtischer Leistungen. Auch Gemeinderat Patrick Trabi stellte die Regierungsfähigkeit der Koalition in den Mittelpunkt. Die Stadt brauche einen klaren Plan und müsse Probleme frühzeitig erkennen und bearbeiten.

NEOS fordern Frühwarnsystem

NEOS-Gemeinderätin Verena Garber verlangte unter anderem eine detaillierte Darstellung der aktuellen Liquidität sowie regelmäßige Berichte an den Gemeinderat. Finanzielle Risiken müssten früher erkennbar werden. Zudem forderten die NEOS strukturelle Reformen, eine stärkere Digitalisierung der Verwaltung und eine Überprüfung bestehender Abläufe, bevor Personalmaßnahmen gesetzt würden.

Konsolidierung wird Gemeinderat weiter beschäftigen

Am Ende der Debatte stand fest: Die Finanzprobleme der Stadt sind mit der Sondersitzung nicht gelöst. Kahr kündigte weitere Maßnahmenpakete an. Zunächst sollen die Ressorts ihre Prioritäten festlegen, anschließend sollen weitere Einsparungen und strukturelle Veränderungen folgen. Auch Eber betonte, dass künftig jede größere Investition auf ihre Leistbarkeit geprüft werden müsse. Gleichzeitig sollen die freiwilligen Leistungen der Stadt einer neuerlichen Bewertung unterzogen werden. Der Sondergemeinderat zeigte damit vor allem eines: Über die Notwendigkeit einer Konsolidierung herrscht grundsätzlich Einigkeit – über deren Ursachen, Ausmaß und konkrete Umsetzung gehen die politischen Vorstellungen jedoch deutlich auseinander.