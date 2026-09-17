Cobra-Einsatz beim Grazer Ostbahnhof: Drohung sorgt für Straßensperre

Eine Drohung hat am Donnerstagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz in Graz ausgelöst. Die Conrad-von-Hötzendorf-Straße wurde im Bereich des Ostbahnhofs vorübergehend gesperrt.

Am Donnerstagnachmittag rückten zahlreiche Polizeikräfte zum Grazer Ostbahnhof aus. Im Bereich der Conrad-von-Hötzendorf-Straße kam es gegen 16.30 Uhr zu einer umfangreichen Sperre. Auch das Einsatzkommando Cobra wurde hinzugezogen. Schwer bewaffnete Beamte sicherten den Bereich, während weitere Polizisten im Umfeld im Einsatz waren.

Drohung soll Hintergrund sein

Auslöser des Einsatzes dürfte eine gefährliche Drohung im Zusammenhang mit dem Drogenmilieu gewesen sein. Laut Informationen der Kleinen Zeitung soll auch eine mögliche Schusswaffe eine Rolle gespielt haben. Ob tatsächlich eine Waffe vorhanden war, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei bestätigte einen größeren Einsatz. Nähere Details zum konkreten Hintergrund waren zunächst nicht bekannt.

Großeinsatz sorgt für Verkehrschaos

Für Autofahrer hatte der Einsatz deutliche Auswirkungen. Die Sperre fiel mitten in den Feierabendverkehr und führte rund um die Messe Graz, die Fröhlichgasse und das Stadion Liebenau zeitweise zu erheblichen Behinderungen. Auch der öffentliche Verkehr war von den Einschränkungen betroffen. Am späten Nachmittag konnte der Einsatz beendet und die Straßensperre wieder aufgehoben werden. Damit normalisierte sich die Verkehrssituation im betroffenen Bereich wieder.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2026 um 18:01 Uhr aktualisiert