Schwere Muskelverletzung: HSG-Tormann muss monatelang pausieren

Bittere Nachrichten für die HSG: Torhüter Thomas Eichberger hat sich im Derby gegen die HSG Xentis Lipizzanerheimat schwer am Oberschenkel verletzt. Der Keeper wurde bereits operiert und fällt mehrere Monate aus.

Für Thomas Eichberger nahm das Handball-Derby gegen die HSG Xentis Lipizzanerheimat ein bitteres Ende. Der HSG-Torhüter zog sich bei einer Abwehrbewegung eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Die Diagnose folgte zu Wochenbeginn und bedeutet für Eichberger eine mehrmonatige Pause. Noch am Mittwoch wurde der Keeper von Dr. Jürgen Mandl operiert.

Reha soll bald beginnen

Nach dem Eingriff geht es Eichberger laut seinem Verein den Umständen entsprechend gut. Wann genau er mit der Rehabilitation starten kann, hängt nun von der ärztlichen Freigabe ab. Die HSG kündigte an, den Torhüter während der Genesung eng zu begleiten. Für den Verein ist der Ausfall besonders bitter, da Eichberger als Torhüter eine wichtige Rolle im Team einnimmt.

Diagnose war ein Schock

Auch Clubmanager Michael Schweighofer äußerte sich zur Verletzung. Die Diagnose sei für den Verein, vor allem aber für Eichberger selbst, ein Schock gewesen. Trotz der langen Zwangspause blicke der Keeper bereits nach vorne und beschäftige sich laut Schweighofer mit den nächsten Schritten auf dem Weg zurück aufs Spielfeld. Ziel ist es, nach der Rehabilitation wieder ins Mannschaftstraining und schließlich in den Spielbetrieb zurückzukehren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2026 um 19:44 Uhr aktualisiert