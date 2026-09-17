„Jausenbrötchen“ gehen viral: Auer-Brot begeistert New York

60 Dollar für einen Laib Brot sorgten zuletzt für Diskussionen. Das Auer-Brot kommt hingegen bei den Kunden in New York gut an und ein Video mit den „Jausenbrötchen“ geht mit 1,2 Millionen Aufrufen viral.

60 Dollar für einen Laib Brot sorgten nach der Eröffnung von „RYE by Martin Auer“ in New York für reichlich Diskussionen. Zumindest im deutschsprachigen Raum. Doch während der Preis dort teilweise kritisch gesehen wurde, zeichnet sich vor Ort ein anderes Bild ab: Das österreichische Brot kommt bei den Kunden gut an. Gleichzeitig sorgt ein Video mit den beliebten „Jausenbrötchen“ auf Social Media für einen regelrechten Hype.

1,2 Millionen Aufrufe für „Jausnbrötchen“

Rund 1,2 Millionen Aufrufe wurden bereits erreicht, zahlreiche Nutzer reagieren darauf und teilen den Beitrag weiter. Zu sehen sind dabei die „Jausenbrötchen“ von Martin Auer, die österreichische Brotkultur mit verschiedenen Belägen nach New York bringen. Besonders gefragt ist eine Kombination, die hierzulande wohl vielen bekannt sein dürfte: Butter und österreichische Marillenmarmelade.

New Yorker stehen für Brot Schlange

Auch in der Filiale selbst läuft das Geschäft laut Martin Auer gut. Rund eine Woche nach der Eröffnung bildeten sich regelmäßig Warteschlangen vor dem Geschäft. An einzelnen Tagen war das Roggenbrot bereits am Nachmittag ausverkauft. Bei den Kunden sorgt das ungewohnte Brot offenbar für Begeisterung. Sowohl Amerikaner, die bisher wenig Kontakt mit österreichischer Brotkultur hatten, als auch deutschsprachige Besucher würden positiv auf das Angebot reagieren.

60 Dollar sorgen weiter für Diskussionen

Der Preis bleibt dennoch ein Thema. Ein 1,5 Kilogramm schwerer Laib Roggenbrot kostet in der New Yorker Filiale 60 Dollar. Nach der Eröffnung hatten zahlreiche Nutzer in den sozialen Medien genau diese Summe kritisiert. Das Unternehmen verweist dagegen auf die hohen Kosten am New Yorker Standort. Auch Zutaten wie das verwendete Bio-Roggenmehl werden aus Österreich importiert. Zudem steckt hinter dem Brot ein aufwendiger Herstellungsprozess: Nach dem Backen muss der Laib noch mehrere Stunden ruhen und auskühlen. Wer keine 1,5 Kilogramm Brot benötigt, kann auch kleinere Mengen kaufen. Neben dem Brot selbst stehen die belegten „Jausnbrötchen“ im Mittelpunkt des New Yorker Angebots.