Einsatzserie im Grazer Umland: Bergrettung rückt gleich viermal aus

Gleich mehrere Einsätze beschäftigten die Bergrettung Graz-Land. Neben einer Wanderin mit Armfraktur und einer Frau mit Herzbeschwerden mussten auch Verletzte nach einem Rodelbahn-Unfall und einem Paraglei

Eine ungewöhnlich einsatzreiche Zeit liegt hinter der Bergrettung Graz-Land. Zwischen Sonntag und Mittwoch rückten die Bergretter zu insgesamt vier Einsätzen im Raum Graz und am Schöckl aus.

Wanderin stürzt auf dem Plabutsch

Den Auftakt machte am Sonntag, 13. September, ein Einsatz auf dem Plabutsch. Eine Wanderin war gestürzt und hatte sich dabei eine Fraktur am Arm zugezogen. Gemeinsam mit einem Notarztteam des Roten Kreuzes übernahmen die Bergretter die medizinische Versorgung. Anschließend wurde die Verletzte auf dem Landweg bis zum Rettungswagen gebracht.

Herzbeschwerden beim Aufstieg zum Schöckl

Am selben Tag wurde die Bergrettung während des Schöcklfests zu einem weiteren medizinischen Notfall gerufen. Eine Wanderin bekam auf dem Weg in Richtung Schöckl plötzlich Herzbeschwerden und setzte einen Notruf ab. Die Bergretter stiegen zu der Frau auf und begannen gemeinsam mit einem zufällig anwesenden Notarzt mit der Erstversorgung. Aufgrund des Zustands wurde anschließend der ÖAMTC-Notarzthubschrauber C12 angefordert. Die Patientin wurde vom Hubschrauber mittels Tau aufgenommen und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.

Auffahrunfall bei Sommerrodelbahn

Nur kurze Zeit später folgte der dritte Einsatz des Tages. Im Bereich der Zielgeraden der Sommerrodelbahn am Schöckl kam es zu einem Auffahrunfall. Die Bergrettung versorgte die verletzte Person gemeinsam mit dem Roten Kreuz. Ein bereits vor Ort befindlicher Rettungswagen übernahm anschließend den Transport ins Krankenhaus.

Zwei Verletzte nach Paragleitunfall

Am Mittwochabend kam es schließlich zu einem weiteren schweren Einsatz. Gegen 18 Uhr wurde die Bergrettung Graz-Land zu einem Tandem-Paragleitunfall am Ostgipfel des Schöckl alarmiert. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Wegen der Schwere der Verletzungen wurde erneut der Notarzthubschrauber C12 angefordert. Einer der beiden Piloten wurde mittels Tau geborgen und anschließend ins LKH Graz geflogen. Der zweite Verletzte wurde von Bergrettung und Rotem Kreuz erstversorgt und anschließend auf dem Landweg zum Rettungswagen gebracht. Auch für die übrige Gruppe war der Einsatz noch nicht beendet: Die 13 weiteren Mitglieder der beiden verletzten Piloten wurden von der Bergrettung ins Tal gebracht. Wegen der einsetzenden Dämmerung war ein sicherer Start mit den Paragleitern zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.