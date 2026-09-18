Wer am Samstag beim Aufsteirern durch die Grazer Innenstadt zieht, kann am Jakominiplatz nicht nur Volkskultur erleben, sondern auch eine kulinarische Neueröffnung vorab testen. Dort sperrt die neue „Gulascherié“ erstmals probeweise auf und zum Start gibt es Gulasch-Kostproben sogar gratis. Hinter dem ungewöhnlichen Gastro-Projekt steckt Guido Strohecker. Der bekannte Grazer Architekt wechselt damit zumindest nebenbei die Branche: Am Jakominiplatz 2, Stand 23, hat er das ehemalige „Hunger & Durst“-Standl von Spitzenkoch Didi Dorner übernommen.

Mehr als 15 Gulasch-Varianten geplant

Wer bei Gulasch nur an den klassischen Topf mit Rindfleisch denkt, soll hier deutlich mehr Auswahl bekommen. Für den regulären Betrieb sind mehr als 15 wechselnde Varianten vorgesehen. Auf der Speisekarte sollen unter anderem Gulasch mit Rind, Wild und Iberico Duroc sowie eine vegetarische Variante stehen. Dazu gibt es frisch zubereitete Eierspätzle. Für die Küche holt sich Strohecker Unterstützung von Christoph Fürnschuß, der 2025 als „Junger Wilder“ ausgezeichnet wurde. Auch bei den Zutaten setzt das Team auf regionale beziehungsweise ausgewählte Produzenten. Rindfleisch soll etwa vom Chianinahof von Cheyenne Ochsenknecht-Sifkovits und Nino Sifkovits kommen, Pilze aus dem Schilcherland und Wild von der Turrach.

Erst gratis probieren, dann folgt die offizielle Eröffnung

Ganz fertig ist das neue Standl noch nicht. Das Aufsteirern am Samstag, 19. September, dient deshalb als eine Art Testlauf. Dabei will das Team herausfinden, was im laufenden Betrieb bereits funktioniert und wo noch nachgebessert werden muss. Für Besucher hat dieser Probelauf einen angenehmen Nebeneffekt: Die angebotenen Gulasch-Kostproben sind am Samstag kostenlos. Der reguläre Betrieb startet schließlich am 28. September. Dann soll die „Gulascherié“ montags bis mittwochs von 11 bis 17.30 Uhr sowie donnerstags und freitags von 11 bis 19.30 Uhr geöffnet sein.

Von Omas Gulasch zum eigenen Lokal

Hinter dem Konzept steckt für Strohecker auch eine persönliche Erinnerung. Gulasch verbindet er mit seiner Großmutter. Er spricht von „Bissen voller Erinnerung“. Trotzdem soll das neue Lokal kein klassisches Gulasch-Wirtshaus werden. Strohecker möchte Tradition mit einem moderneren Konzept verbinden und das kleine Standl samt Gastgarten als Treffpunkt etablieren, vom Mittagessen bis zum After-Work-Gulasch. Und selbst beim Getränk darf es etwas ungewöhnlicher werden: Neben Murauer Bier soll auch Champagner zum Gulasch angeboten werden.