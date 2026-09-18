Grazer Traditionsgeschäft sperrt zu: Nach 185 Jahren ist morgen Schluss

Während am Wochenende Tausende in Tracht durch Graz ziehen, endet mitten in der Innenstadt eine 185-jährige Geschichte. Trachten Rollett sperrt am Samstag endgültig zu, für viele Stammkunden ein emotionaler Abschied.

Ausgerechnet an einem Wochenende, an dem Dirndl und Lederhosen das Grazer Stadtbild bestimmen, fällt bei einem der ältesten Geschäfte der Stadt endgültig der Rollbalken. Trachten Rollett öffnet am Samstag, 19. September, zum allerletzten Mal seine Türen. 5 Minuten hat bereits über die Schließung berichtet: Nach 185 Jahren: Grazer Traditionsgeschäft schließt für immer. Damit bekommt eine bereits seit Monaten feststehende Schließung nun ein konkretes Datum. Seit 1841 gibt es das traditionsreiche Trachtengeschäft. Nach 185 Jahren ist am Standort in der Murgasse an der Ecke zum Kaiser-Franz-Josef-Kai Schluss.

Ein letzter Besuch nach vielen Jahren

Vor dem endgültigen Ausverkauf zieht es derzeit noch einmal zahlreiche Stammkunden zu Rollett. Nicht alle kommen, weil sie unbedingt ein neues Dirndl oder eine Jacke brauchen. Manche wollen sich schlicht von einem Geschäft verabschieden, das sie über viele Jahre begleitet hat. Auch am Freitag kann noch eingekauft werden. Am Samstag folgt schließlich der letzte Verkaufstag.

Während draußen das Aufsteirern beginnt

Dass Rollett gerade jetzt verschwindet, sorgt für einen besonderen Kontrast. Am Wochenende steigt in der Grazer Innenstadt das Aufsteirern. Tracht wird dabei wieder überall zu sehen sein, nur für einen der traditionsreichsten Anbieter der Stadt ist es gleichzeitig das Abschiedswochenende. Dabei hätte die Geschichte durchaus weitergehen sollen. Wie bereits berichtet, wurde nach einer Möglichkeit gesucht, den Standort zu erhalten. Ein Nachfolger aus dem Großraum Graz mit Erfahrung in der Trachtenbranche fand sich allerdings nicht.

Die Zahlen stimmten nicht mehr

Seit 2018 wurde Rollett vom Salzburger Unternehmen Country Line geführt. Als die bevorstehende Schließung im Juni bekannt wurde, nannte Geschäftsführerin Bettina Apelt wirtschaftliche Gründe. Die Zahlen hätten zuletzt nicht mehr gestimmt. Dabei verwies sie auch auf die Entwicklung der Kundenfrequenz sowie die Diskussionen über Parkplätze und die Erreichbarkeit der Grazer Innenstadt. Jetzt ist die Entscheidung endgültig vollzogen. Am Samstag bleibt den Grazern noch eine letzte Gelegenheit, bei Rollett einzukaufen, danach ist nach 185 Jahren Schluss.