Graz hat jetzt eigenes Sushi-Bier: Hier kann man es exklusiv trinken

Sushi und Bier bekommen in Graz eine besondere Verbindung: Zwei steirische Craft-Brauer haben gleich zwei Sorten für die japanische Küche entwickelt. Zu trinken gibt es sie derzeit nur in einem Grazer Lokal.

Mango, Maracuja und Grapefruit zum Sushi? In einem Grazer Innenstadtlokal kommt diese Kombination jetzt ins Bierglas. Für das Sushi Vero im Paradeishof wurden zwei eigene Biersorten entwickelt, die geschmacklich zur japanischen Küche passen sollen. Dahinter stehen die obersteirischen Craft-Brauer Tom Winkler und Harry Kristen von Tom & Harry Brewing. Gemeinsam mit dem Grazer Lokal bringen sie „Crazy Sushi“ und „Crazy Maki“ auf den Tisch.

©Star.Wine. Für das Sushi Vero im Paradeishof wurden zwei eigene Biersorten entwickelt, die geschmacklich zur japanischen Küche passen sollen.

Mango und Maracuja treffen auf Sushi

Beim „Crazy Sushi“ handelt es sich um ein Pale Ale. Es soll leicht und frisch-hopfig schmecken und Aromen von Mango, Maracuja und Grapefruit mitbringen. Entwickelt wurde es speziell als Begleitung zu den Gerichten des japanischen Lokals. Wer auf Alkohol verzichten möchte, bekommt mit „Crazy Maki“ eine zweite Variante. Dieses Bier ist alkoholfrei und wurde laut vorliegenden Angaben bereits mit 95 Falstaff-Punkten bewertet. Unterstützung bei Produktentwicklung und Vermarktung kam von Alexander Andreadis von Star.Wine.

Vorerst gibt es das Bier nur in Graz

Wer die ungewöhnliche Kombination selbst ausprobieren möchte, muss vorerst nach Graz: Die beiden Sorten werden in 0,3-Liter-Flaschen exklusiv im Sushi Vero im Paradeishof bei Kastner & Öhler angeboten. Dabei muss es allerdings nicht bleiben. Sollten die beiden Biere bei den Gästen gut ankommen, könnten sie künftig auch in weiteren Asia-Lokalen der Kette in Österreich angeboten werden. Für Tom & Harry Brewing ist die Zusammenarbeit mit einem Grazer Asia-Lokal übrigens nicht die erste: Die Kapfenberger Brauer entwickelten bereits zuvor ein eigenes Bier für das vietnamesische Lokal „Vina“ in Graz.