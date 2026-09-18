Grazer Arzt soll Patientinnen gefilmt haben: Erste Anzeige schon 2020

Die Vorwürfe gegen einen Grazer Arzt, der seine Patienten gefilmt haben soll, beschäftigen die Justiz seit Jahren. Nun zeigt sich: In der Schweiz wurde bereits 2020 Anzeige erstattet. Trotzdem praktizierte er weiter.

Gegen jenen Mediziner, der sowohl in Graz als auch in Zürich ordinierte und seit Juli in Untersuchungshaft sitzt, ging bereits 2020 eine erste Strafanzeige ein.

Gegen jenen Mediziner, der sowohl in Graz als auch in Zürich ordinierte und seit Juli in Untersuchungshaft sitzt, ging bereits 2020 eine erste Strafanzeige ein.

Sechs Jahre vor seiner Festnahme war der Arzt bereits bei den Schweizer Behörden Thema. Gegen jenen Mediziner, der sowohl in Graz als auch in Zürich ordinierte und seit Juli in Untersuchungshaft sitzt, ging bereits 2020 eine erste Strafanzeige ein. Das bestätigte ein Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft Zürich gegenüber der „Kleinen Zeitung“. Der damalige Vorwurf hatte bereits Parallelen zu jenen Anschuldigungen, die heute Gegenstand umfangreicher Ermittlungen sind. Eine Patientin soll angegeben haben, während einer Behandlung mit einem Smartphone gefilmt worden zu sein. Zudem stand der Verdacht sexueller Handlungen während einer Narkose im Raum. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Praxis wurde laut einem Bericht der „Neuen Zürcher Zeitung“ bereits damals eine sogenannte Spycam sichergestellt.

Warum konnte der Arzt trotzdem weiterarbeiten?

Genau diese Frage rückt mit den neuen Informationen in den Mittelpunkt. Das Schweizer Verfahren wurde 2022 von der Kantonalen Staatsanwaltschaft I für Schwere Gewaltkriminalität übernommen. Trotzdem vergingen weitere Jahre bis zur Festnahme. Eine wesentliche Rolle spielten nach Angaben der Schweizer Behörden sogenannte Siegelungen von Beweismitteln. Dieses Instrument des Schweizer Strafprozessrechts kann verhindern, dass beschlagnahmte Unterlagen oder Datenträger unmittelbar ausgewertet werden, etwa wenn Berufsgeheimnisse betroffen sein könnten. Im konkreten Fall habe der Beschuldigte solche Siegelungen laut Oberstaatsanwaltschaft mehrfach und gestaffelt verlangt. Die damit verbundenen gerichtlichen Verfahren hätten teilweise mehrere Jahre gedauert. Das letzte davon sei erst im Mai 2026 vom Bundesgericht entschieden worden. Zusätzlich sei die Menge des auszuwertenden Beweismaterials sehr groß.

Auch in Graz gab es früh einen Verdacht

Auch auf steirischer Seite war der Arzt schon Jahre vor seiner Festnahme Thema. 2021 meldete sich eine Frau, die das Gefühl hatte, während einer Behandlung gefilmt worden zu sein. Damals lagen laut Staatsanwaltschaft Graz allerdings keine konkreten Beweise vor. Deshalb wurde von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen, weil kein ausreichender Anfangsverdacht für eine strafbare Handlung bestanden habe. Erst später wurden sowohl in Österreich als auch in der Schweiz Ermittlungen geführt, 5 Minuten hat berichtet: Patientinnen gefilmt: Grazer Arzt in der Schweiz festgenommen.

Weitere Patientinnen melden sich

Inzwischen hat der Fall erheblich größere Dimensionen angenommen. Bis Ende August hatten sich nach Angaben der Zürcher Strafverfolgungsbehörden mehrere Dutzend ehemalige Patientinnen aus der Zürcher Praxis gemeldet. Auch danach hätten sich noch vereinzelt besorgte Frauen an die Behörden gewandt. Ob sie tatsächlich Opfer wurden, wird weiterhin untersucht. Parallel dazu laufen auch in Graz Ermittlungen. Der Mediziner befindet sich seit Juli in Zürich in Untersuchungshaft. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe sind Gegenstand laufender Strafverfahren. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.