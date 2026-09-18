Nach Brand im Hotel Daniel: Besonderes Zimmer kehrt aufs Dach zurück

Direkt vor dem Hotel Daniel am Bahnhof entsteht derzeit ein komplettes Zimmer. Dort bleiben wird es allerdings nicht: Schon bald soll das fertige Loft per Kran aufs Dach gehoben werden. Ein Brand hatte den Vorgänger zerstört.

Wer derzeit am Grazer Hauptbahnhof beim Hotel Daniel vorbeikommt, kann einem ungewöhnlichen Bauprojekt beim Wachsen zusehen. Direkt vor dem Hoteleingang wird ein neues LoftCube zusammengesetzt. Sein endgültiger Platz liegt allerdings einige Meter weiter oben, auf dem Dach des Hotels. Dort klafft seit November 2025 eine besondere Lücke. Damals wurde das bisherige LoftCube bei einem Brand zerstört. Das exklusive Hotelzimmer mit Rundumblick war seit 2014 Teil des Hotels, 5 Minuten hat berichtet: Feuer am Dach des Hotel Daniel, Großeinsatz am Bahnhof.

©Edvin Kahrimanovic Im November vergangenen Jahres brannte der LoftCube ab.

Feuer zerstörte das Zimmer auf dem Dach

Der Brand sorgte damals auch über das Hotel hinaus für Aufsehen: Flammen und eine weithin sichtbare Rauchsäule stiegen über dem Gebäude nahe dem Grazer Hauptbahnhof auf. Verletzt wurde niemand. Als mögliche Ursache wurde später eine defekte Fußbodenheizung genannt. Schon kurz nach dem Feuer kündigte Hotelier Florian Weitzer an, dass das besondere Zimmer zurückkehren soll. Nun wird dieses Versprechen sichtbar.

Erst unten gebaut, dann aufs Dach gehoben

Das neue LoftCube kommt in Einzelteilen nach Graz und wird direkt vor dem Hotel zusammengesetzt. Bereits jetzt sind dort unter anderem die weiß lackierten Träger des künftigen Zimmers zu sehen. Sobald der Aufbau abgeschlossen ist, folgt der spektakulärste Teil: Ein Kran soll das fertige Hotelzimmer auf das Dach heben. Lange soll das nicht mehr dauern. „Ende September, Anfang Oktober, wenn alles gut geht“, nennt Hoteldirektorin Rebecca Brünner als geplanten Zeitraum.

Ab November sollen Gäste wieder einziehen

Bis zur ersten Übernachtung braucht es danach noch etwas Geduld. Ab Mitte November sollen Gäste das neue LoftCube wieder buchen und den Rundumblick über Graz genießen können. Wie hoch der Schaden durch das Feuer im vergangenen Jahr tatsächlich war, bleibt offen.