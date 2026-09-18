Mitten in Grazer Finanzdebatte: Pascuttini übernimmt wichtige Kontrollfunktion

Wie gibt Graz sein Geld aus und wo muss genauer hingeschaut werden? Mitten in der Debatte um die städtischen Finanzen übernimmt NEOS-Gemeinderat Alexis Pascuttini eine zentrale Kontrollfunktion im Rathaus. In der konstituierenden Sitzung des Kontrollausschusses am Donnerstag wurde er nach Angaben der NEOS zum neuen Vorsitzenden gewählt. Pascuttini sitzt auch in der neuen Gemeinderatsperiode für die NEOS im Grazer Gemeinderat. Die Stadt Graz führt ihn als Mitglied des Kontrollausschusses.

Hier werden Prüfberichte unter die Lupe genommen

Der Ausschuss beschäftigt sich mit den Prüfberichten des städtischen Kontrollamtes und kann auch die Durchführung weiterer Gebarungskontrollen beantragen. Damit gehört das Gremium zu den zentralen politischen Stellen, wenn es darum geht, den Umgang mit öffentlichen Geldern zu überprüfen. Pascuttini kündigt für seine neue Funktion drei Schwerpunkte an: mögliche Steuergeldverschwendung aufzuzeigen, Ausgaben und Investitionen der Stadt genau zu prüfen und auf nachvollziehbare Entscheidungen zu drängen.

Pascuttini will bei Stadtfinanzen genau hinschauen

Der 29-Jährige ist kein Neuling im Grazer Gemeinderat. Er gehört diesem seit 2021 an und sitzt inzwischen für die NEOS im Rathaus. Zuvor war Pascuttini unter anderem Mitglied der FPÖ und später Klubobmann des Korruptionsfreien Gemeinderatsklubs. In seiner neuen Funktion will er insbesondere die Finanzgebarung der Stadt ins Visier nehmen. „Kontrolle ist kein Nebenschauplatz, sondern eine Grundvoraussetzung für Vertrauen in die Politik“, erklärt Pascuttini. Angesichts der angespannten Finanz- und Liquiditätslage brauche es aus seiner Sicht besonders viel Transparenz und Kontrolle. Dass die Opposition in der neuen Gemeinderatsperiode stärker kontrollieren müsse, hatte Pascuttini bereits bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates Ende August angekündigt. Damals erklärte er im Rathaus: „Die Opposition muss gerade jetzt noch genauer hinschauen.“