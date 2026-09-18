Mitten auf der Murinsel: Diese 20 Grazer Betriebe kann man jetzt entdecken

Was haben Schmuck, Keramik, Lebensmittel, Holz und urbanes Design gemeinsam? Hinter ihnen stecken Menschen und Geschichten aus Graz und Umgebung. Eine neue kostenlose Ausstellung holt 20 Betriebe vor den Vorhang.

Normalerweise entstehen ihre Arbeiten in Werkstätten, Ateliers und Manufakturen – jetzt landen ihre Geschichten mitten auf der Grazer Mur. Seit Donnerstagabend zeigt die Murinsel 20 ausgewählte Handwerksbetriebe aus Graz und der Region. Dabei geht es nicht nur darum, was sie herstellen, sondern vor allem um die Menschen hinter den Produkten. Die Ausstellung „Handwerk als Kulturgut“ wurde am Donnerstag, 17. September, eröffnet und kann ab sofort kostenlos besucht werden. Zwei Monate lang bleibt sie auf der Murinsel zu sehen.

©Stadt Graz/Fischer Die gekürten Handwerksbetriebe bei der Ausstellungseröffnung auf der Grazer Murinsel.

Von Schmuck bis zu besonderen Lebensmitteln

Die Auswahl zeigt, wie unterschiedlich Handwerk heute aussehen kann. Holz, Keramik und Glas sind ebenso vertreten wie Schmuck, Textilien und besondere Lebensmittel. Alteingesessene Familienbetriebe treffen dabei auf junge Manufakturen und traditionelles Wissen auf modernes Design. Entstanden ist das Projekt gemeinsam mit der Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz, dem Graz Museum und dem Tourismusverband Region Graz. Bei der Eröffnung am Donnerstagabend begrüßte Wirtschaftsstadtrat René Apfelknab die Gäste. Durch den Abend führten Marlene Jantschner von der städtischen Wirtschaftsabteilung und Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz.

©Stadt Graz/Fischer Die Handwerksbetriebe wurden in einem eigenen Booklet festgehalten.

Dafür ging es direkt in die Werkstätten

Für die Ausstellung wurden die 20 Betriebe nicht einfach nur fotografiert. Fotograf Bernd Grosseck und Autorin Claudia Piller-Kornherr besuchten sie direkt an ihren Arbeitsplätzen. Grosseck konzentrierte sich in seinen Bildern auf Hände, Werkzeuge und Materialien. Piller-Kornherr sprach mit den Menschen und hielt fest, was sie antreibt, wie sie zu ihrem Handwerk gekommen sind und welche Geschichten sich hinter ihrer Arbeit verbergen. Damit soll die Ausstellung einen Blick hinter Produkte ermöglichen, die man sonst vielleicht nur fertig im Geschäft oder auf Märkten sieht.

Zwei Monate kostenlos auf der Murinsel

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, muss dafür keinen Eintritt bezahlen: „Handwerk als Kulturgut“ ist frei zugänglich und bleibt zwei Monate auf der Grazer Murinsel. Zusätzlich gibt es ein Booklet, in dem alle 20 ausgewählten Betriebe ausführlicher vorgestellt werden. Es liegt unter anderem auf der Murinsel sowie in der Tourismusinformation in der Herrengasse 16 auf.