„Highway to Hofburg“: Doku begleitet Wlazny im Wahlkampf

Vom Punkmusiker Marco Pogo zum Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten: Der Dokumentarfilm „Highway to Hofburg“ begleitet Dominik Wlazny auf seinem politischen Weg. Am Freitag, 18. September 2026, ist der Film erstmals in der Steiermark zu sehen. Die Premiere findet um 18.30 Uhr im KIZ Royalkino in Graz statt.

Wlazny zwischen Musik und Politik

Der Film von David Moser und Philipp Moosbrugger blickt auf Wlaznys Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2022 zurück. Damals trat der Musiker, der vor allem unter seinem Künstlernamen Marco Pogo bekannt war, erstmals auf der großen politischen Bühne an. Die Dokumentation zeigt dabei nicht nur öffentliche Auftritte und Wahlkampfveranstaltungen. Die Kameras begleiten Wlazny auch abseits der Bühne, etwa auf Fahrten zwischen Terminen sowie in Momenten unmittelbar vor und nach seinen Auftritten.

Wie ernst wird ein Punkmusiker genommen?

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich ein Kandidat seinen Platz in der politischen Öffentlichkeit erarbeitet. Wlazny musste sich im Wahlkampf nicht erst um Aufmerksamkeit bemühen. Die Herausforderung lag vielmehr darin, als politischer Akteur wahrgenommen zu werden. „Als wir 2022 begonnen haben, Dominik Wlazny während seiner Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten zu begleiten, interessierte mich weniger die Frage, ob er gewinnen könnte“, erklärt Regisseur David Moser. Ihn habe vielmehr interessiert, „was ein Wahlkampf sichtbar macht, wenn man ihn nicht nur von außen betrachtet“.

Film tourt durch Österreich

Die offizielle Premiere von „Highway to Hofburg“ fand am 17. September im Wiener Votiv Kino statt. Im Anschluss an die Premiere gab es ein moderiertes Gespräch mit Regisseur David Moser, Dominik Wlazny und Rebekka Dober, Geschäftsführerin von YEP. Mit der Vorstellung in Graz kommt der Film nun in die Steiermark. Nach Angaben der Filmemacher entstand die Dokumentation unabhängig von Parteien und Personenkommunikation. Der Reinerlös der Kinotour soll an Vereine fließen, die sich für die Förderung der Demokratie einsetzen.