Aufsteirern in Graz: Diese Öffis fahren am Wochenende anders

Beim Aufsteirern wird die Grazer Innenstadt am Wochenende zur Festzone. Wegen der Sperren müssen mehrere Straßenbahn- und Buslinien ihre Routen ändern.

Am kommenden Wochenende wird die Grazer Innenstadt wieder zur großen Festmeile: Das Aufsteirern lockt am Samstag, 19. September, und Sonntag, 20. September 2026, tausende Besucher in die Stadt. Das Brauchtumsfest findet heuer in seiner 25. Ausführung statt. Wegen der Veranstaltung und der Sperre von Herrengasse und Hauptplatz kommt es allerdings auch zu umfangreichen Änderungen bei den Grazer Öffis.

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Straßenbahnen fahren über Andreas-Hofer-Platz

Bereits am Freitag, 18. September, ab 19 Uhr werden die Straßenbahnlinien 1, 4 und 7 über den Andreas-Hofer-Platz umgeleitet. Diese Regelung gilt bis Sonntag, 20. September, 24 Uhr.

Die Linien fahren während der Sperre folgende Strecken: Linie 1: LKH Med Uni – Jakominiplatz – Andreas-Hofer-Platz – Eggenberg/UKH

LKH Med Uni – Jakominiplatz – Andreas-Hofer-Platz – Eggenberg/UKH Linie 4: Liebenau – Jakominiplatz – Andreas-Hofer-Platz – Reininghaus

Liebenau – Jakominiplatz – Andreas-Hofer-Platz – Reininghaus Linie 7: LKH Med Uni – Jakominiplatz – Andreas-Hofer-Platz – Wetzelsdorf Die Haltestellen Hauptplatz-Congress und Südtiroler Platz/Kunsthaus können in dieser Zeit nicht bedient werden. Als Ersatz dienen unter anderem die Haltestellen Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel/tim in der Neutorgasse sowie Bad zur Sonne/Stadtbibliothek in der Belgiergasse.

Änderungen bei weiteren Straßenbahnlinien

Am Freitagabend fahren auch die Linien 3, 5, 16 und 23 anders als gewohnt. Die Linie 3 fährt bis 19.30 Uhr zwischen Krenngasse und Andritz, die Linie 5 zwischen Puntigam und Andritz. Die Linie 16 wird ebenfalls über den Andreas-Hofer-Platz geführt. Ab 19.30 Uhr verkehrt die Linie 23 nur mehr zwischen Krenngasse und Jakominiplatz. Von Samstag, 19. September, 4.30 Uhr, bis Sonntag, 20. September, 24 Uhr, gelten weitere Änderungen. Die Linien 1, 4, 7 und 16 fahren über den Andreas-Hofer-Platz. Die Linien 3 und 5 werden zwischen Krenngasse, Jakominiplatz und Puntigam zusammengeführt.

Zwischen Jakominiplatz und Andritz fahren Busse

Für die Linien 3 und 5 wird von Samstagfrüh bis Sonntagabend zusätzlich ein Ersatzverkehr eingerichtet. Die Busse der Linie E3,5 pendeln zwischen Jakominiplatz und Andritz. Dabei werden auch mehrere Ersatzhaltestellen eingerichtet. Unter anderem wird die Endhaltestelle Andritz in die Andritzer Reichstraße auf Höhe der Hausnummer 40 verlegt. Die Haltestelle Keplerbrücke befindet sich in Richtung Jakominiplatz bei der dortigen Haltestelle der Buslinien 58 und 63. Auch im Bereich des Schlossbergs gibt es Änderungen. Die Ersatzhaltestellen für Schlossbergbahn und Schlossbergplatz befinden sich je nach Fahrtrichtung an unterschiedlichen Stellen.

Auch die Linie 30 wird umgeleitet

Am Samstag, 19. September, von 6 bis 20 Uhr ist auch die Buslinie 30 betroffen. Sie wird in beiden Richtungen über die Glacisstraße geführt. In Richtung Citypark geht es ab Geidorfplatz über die Glacisstraße zum Kaiser-Josef-Platz/Oper. In der Gegenrichtung fahren die Busse ab Kaiser-Josef-Platz/Oper über die Glacisstraße zurück zum Geidorfplatz. Dadurch entfallen die Haltestellen Paulustor, Karmeliterplatz, Trauttmansdorffgasse, Schauspielhaus und Tummelplatz. Dafür werden die Haltestellen Zinzendorfgasse und Maiffredygasse bedient.

Änderungen bei Nightlines

Wer beim Aufsteirern länger unterwegs ist, muss ebenfalls mit Änderungen rechnen. Die Nightlines N1, N2, N7 und N9 werden wegen der Sperre von Herrengasse und Hauptplatz umgeleitet. Die Umleitungen gelten von Samstag, 19. September, 0 Uhr, bis Sonntag, 20. September, 4.30 Uhr. Bei den Linien N1, N2 und N7 wird unter anderem die Haltestelle Hauptplatz/Congress zur Haltestelle Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel verlegt. Die Haltestelle Südtiroler Platz/Kunsthaus wird durch die Haltestelle Bad zur Sonne/Stadtbibliothek ersetzt. Auch die Linie N9 fährt über den Andreas-Hofer-Platz in Richtung Andritz. Mehrere Haltestellen im Bereich Schlossberg werden ebenfalls verlegt.

Mit den Öffis zum Aufsteirern

Angesichts der erwarteten Besucherzahlen dürfte die Anreise mit Bus und Bahn für viele eine Alternative zum Auto sein. Besonders aus den steirischen Regionen bietet sich das Freizeit-Ticket Steiermark an. Die Tageskarte kostet 15 Euro und gilt an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen im steirischen Verbundgebiet. Damit können unter anderem Nahverkehrszüge, Regiobusse und die Grazer Öffis genutzt werden. Fernverkehrszüge wie Railjet, Eurocity oder Intercity sind allerdings nicht inkludiert. Wer mit der Bahn anreist, kann zudem auf Nahverkehrsknoten außerhalb des Grazer Zentrums ausweichen. Von Don Bosco besteht beispielsweise mit den Buslinien 31E und 32 eine Verbindung zum Jakominiplatz. Das Aufsteirern findet am Samstag und Sonntag jeweils in der Grazer Innenstadt statt. Heuer steht das Festival ganz im Zeichen seines 25-jährigen Jubiläums. Erwartet werden erneut zahlreiche Besucher aus Graz, der Steiermark und darüber hinaus. Aufgrund der Koralmbahn könnten heuer auch besonders viele Kärntner anreisen.