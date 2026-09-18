Preis für Grazer Verkehrs-Idee: „Grazer Mitte“ wird ausgezeichnet

Die Initiative „Grazer Mitte“ ist beim diesjährigen VCÖ-Mobilitätspreis Österreich ausgezeichnet worden. Das Verkehrskonzept erhielt am Donnerstagabend im Wiener Odeon-Theater den Preis in der Kategorie „Konzepte und Ideen“. Insgesamt waren heuer 388 Projekte und Konzepte für den Mobilitätspreis eingereicht worden. Der diesjährige Hauptpreis ging an Schachinger Logistik für die Umstellung von Diesel- auf Elektro-Lkw.

Verkehr in vier Sektoren aufteilen

Hinter der „Grazer Mitte“ steht die Initiative MoVe iT Graz. Das Konzept sieht vor, den Zentralbereich von Graz innerhalb des bestehenden Gürtelstraßensystems in vier Sektoren zu teilen. Wer mit dem Auto von einem Sektor in einen anderen gelangen möchte, soll künftig über den Gürtel fahren. Der direkte Verkehr innerhalb der einzelnen Bereiche soll hingegen stärker dem öffentlichen Verkehr, Radfahrern und Fußgängern vorbehalten sein. Das Konzept orientiert sich dabei am sogenannten Zirkulationsplan der belgischen Stadt Gent, der dort 2017 umgesetzt wurde. Nach Angaben des VCÖ könnte dadurch der Autoverkehr im zentralen Grazer Bereich deutlich reduziert werden. Gleichzeitig sollen Straßen und Plätze neu gestaltet werden können. Auch die Murufer könnten laut Konzept stärker als Aufenthaltsräume genutzt werden.

„Schneller und pünktlicherer“ Öffi-Verkehr

Die Initiative sieht in der Neuordnung nicht nur eine Veränderung für Autofahrer. Durch weniger Durchzugsverkehr sollen auch Busse und Straßenbahnen weniger durch Staus beeinträchtigt werden. „Das Konzept der GRAZER MITTE, das im Jahr 2017 in der belgischen Stadt Gent schon ähnlich umgesetzt wurde, ermöglicht es, auch in Zeiten von begrenzten finanziellen Ressourcen die aktive Mobilität in der Stadt flächendeckend sicherer zu machen und den öffentlichen Verkehr zu beschleunigen“, sagt Tristan Schachner von der GRAZER MITTE. Die VCÖ-Geschäftsführerin Ulla Rasmussen sieht ebenfalls Potenzial für das Konzept: „Der Zirkulationsplan würde auch in Städten hierzulande gut funktionieren, die Verkehrsbelastung verringern und die Lebensqualität erhöhen.“

Initiative will weiter für Umsetzung werben

Die „Grazer Mitte“ ist bislang ein Konzept und keine beschlossene Verkehrsmaßnahme der Stadt Graz. Die Initiative will nun weiter für die Idee werben. „Wir werden weiterhin aktiv bleiben, die Bevölkerung über die Vorteile der GRAZER MITTE informieren und das Konzept bei Aktionen erlebbar machen“, erklärt Karolina Kastenhuber von der Initiative. Laut den Angaben auf der VCÖ-Projektseite wurden bereits mehr als 100 Präsentationen durchgeführt und rund 5.000 händische Unterschriften gesammelt. Zudem habe es rund 30 öffentliche und halböffentliche Veranstaltungen und Workshops gegeben.