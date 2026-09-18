Eigentlich ist das neue Café „Ruah.“ in der Grazer Innenstadt noch gar nicht fertig. Zum Aufsteirern-Wochenende macht das Lokal nun trotzdem erstmals seine Türen auf, allerdings nur für zwei Tage.

In der Grazer Altstadtpassage entsteht derzeit ein neues Café. Bis zur offiziellen Eröffnung dauert es allerdings noch etwas länger als ursprünglich geplant. Die Umbauarbeiten in den Räumlichkeiten in der Herrengasse 7 laufen derzeit auf Hochtouren. Eine kleine Ausnahme gibt es nun aber: Zum Aufsteirern-Wochenende am 19. und 20. September öffnet „Ruah.“ bereits seine Türen.

Zwei Tage lang geöffnet

Von 8 bis 18 Uhr können Besucher an beiden Tagen bereits einen ersten Blick in das noch nicht fertige Lokal werfen. Gleichzeitig gibt es Kaffee, und zwar mitten in den laufenden Umbauarbeiten. Das Team kündigt die vorübergehende Öffnung selbst mit einem Augenzwinkern an: „AUFSTEIRERN OHNE KAFFEE? Na sicher ned.“ Obwohl sich das Lokal noch mitten in der Baustelle befindet, wolle man für zwei Tage aufsperren und Kaffee ausschenken. Wer neugierig auf das neue Café ist, kann damit schon vor der offiziellen Eröffnung vorbeischauen.

„Ruah.“ setzt auf bewusst schlichtes Konzept

Hinter dem neuen Lokal steht Damina Stevenson. Sie möchte in der Grazer Innenstadt keinen klassischen Cafébetrieb schaffen, sondern eine kleine Coffee Bar mit Fokus auf Qualität und eine ruhige Atmosphäre. Auf rund 25 Quadratmetern soll es künftig vor allem hochwertige Kaffeespezialitäten geben. Ergänzt wird das Angebot unter anderem durch Matcha, Chai und Kakao sowie saisonale Getränke. Auch eine kleine Auswahl selbstgemachter Speisen ist geplant. Der Name „Ruah.“ soll dabei Programm sein: Das Lokal soll einen bewussten Gegenpol zum Trubel der Innenstadt bieten.