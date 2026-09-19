Rund 5.000 Grazer leben mit Demenz: Jetzt startet besondere Aktionswoche

Rund 5.000 Menschen in Graz leben laut aktuellen Schätzungen mit einer Form von Demenz. Steiermarkweit sind es etwa 27.000. Dazu kommen Angehörige, Freunde und andere Menschen aus dem unmittelbaren Umfeld. Von Montag, 21. September, bis Freitag, 25. September, soll die Erkrankung deshalb in Graz besonders sichtbar werden. Beim „Langen Tag der Demenz“ wird aus einem Tag gleich eine ganze Aktionswoche. Unter dem Motto „Von Gestern ins Morgen“ gibt es fünf Tage lang Musik, Film, Information und persönliche Begegnungen. Das Besondere: Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Bei einzelnen Programmpunkten ist allerdings eine Anmeldung notwendig.

Konzert mitten im Grazer Rathaus

Los geht es am kommenden Montag unter anderem mit einem Konzert im Gemeinderatssaal des Grazer Rathauses. Von 14 bis 16.30 Uhr musizieren junge Künstler von LIVE MUSIC NOW Steiermark für Menschen mit Demenz, Angehörige und Interessierte. Am Dienstag wird das Programm besonders umfangreich. Beim Wirtschaftsfrühstück geht es darum, welche Auswirkungen Demenz auf das Berufsleben hat, sowohl für pflegende Angehörige als auch für Menschen, die in einem frühen Stadium selbst noch arbeiten. Am Nachmittag wird im Volkskundemuseum am Paulustor getanzt. Danach kann das Museum bei der Führung „Einfach Schauen“ erkundet werden. Für den Kinoabend mit „Die unendliche Erinnerung“ im KIZ Royal sind laut den Veranstaltern bereits alle Plätze vergeben.

Mehr als 20 Organisationen am Kaiser-Josef-Markt

Auch Musik spielt in den folgenden Tagen eine große Rolle. Am Mittwoch steht im Mehrgenerationenhaus Waltendorf ein interaktiver Workshop mit Singen, Klatschen und Bewegung auf dem Programm. Am Donnerstag folgen in der Marienkirche in Graz-Lend ein Gottesdienst mit musikalischer Begleitung und eine Agape. Den Abschluss bildet am Freitag ein großer Informationstag am Kaiser-Josef-Markt. Von 8 bis 13 Uhr präsentieren dort mehr als 20 Organisationen ihre Beratungs-, Unterstützungs- und Hilfsangebote. Besucher können ohne große Hürden vorbeikommen und ihre Fragen direkt vor Ort stellen.

Neuer Wegweiser soll Familien helfen

Neben der Veranstaltungsreihe gibt es in Graz Unterstützung für jene Familien, die nach einer Demenzdiagnose plötzlich vor vielen Fragen stehen. Die Steirische Alzheimerhilfe SALZ und die Stadt Graz haben dafür einen Demenzwegweiser entwickelt. Er bündelt Informationen und Anlaufstellen, etwa zu medizinischer Begleitung sowie rechtlichen und finanziellen Fragen. Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ) betont, dass eine Diagnose vieles verändere, Menschen aber weiterhin ein Recht auf ein selbstbestimmtes und gutes Leben hätten. Ziel sei es, Betroffenen und ihren Familien möglichst früh zu zeigen, wo sie Unterstützung erhalten. Der „Lange Tag der Demenz“ will dabei nicht nur informieren. Die Veranstalter möchten auch Vorurteile abbauen und Menschen mit Demenz stärker als selbstverständlichen Teil des gesellschaftlichen Lebens sichtbar machen.