Waffe im Mund, Zahn ausgeschlagen: Streit im Grazer Volksgarten eskaliert

Eigentlich sollte in Graz ein Streit um angeblich gestohlene Kleidung und 700 Euro geklärt werden. Doch zum Treffen im Volksgarten kamen mehr als zehn Personen. Am Ende soll einem Mann sogar eine Waffe in den Mund gesteckt worden

Aus einer Aussprache unter Bekannten wurde eine Situation, die nun vor dem Grazer Straflandesgericht aufgearbeitet werden muss. Ausgangspunkt war der Vorwurf eines Kellereinbruchs: Einem Mann wurde vorgeworfen, Kleidung und 700 Euro gestohlen zu haben. Deshalb wurde ein persönliches Treffen vereinbart. Allein blieb dabei allerdings niemand. Mehr als zehn Personen sollen sich schließlich im Grazer Volksgarten eingefunden haben. Was dort genau geschah und wer welche Rolle spielte, ist nun Gegenstand eines Strafprozesses.

Plötzlich waren mehr als zehn Personen dabei

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft hatten beide Seiten Unterstützung mitgebracht. Unter den Anwesenden soll sich ein 17-Jähriger mit einer Airsoft-Waffe befunden haben, ein weiterer Beteiligter soll eine CO2-Pistole dabeigehabt haben. Dann eskalierte die Situation. In unterschiedlichen Konstellationen soll es zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein. Einem Mann wurde dabei laut Anklage ein Zahn ausgeschlagen. Besonders schwer wiegt ein weiterer Vorwurf: Der Mann, dem zuvor der Kellereinbruch angelastet worden war, soll von den anderen abgesondert worden sein. Dabei soll ihm mehrfach eine Waffe in den Mund gehalten worden sein. Mit der Drohung habe man die Herausgabe von 700 Euro erreichen wollen.

Drei junge Männer vor Gericht

Drei junge Männer müssen sich deshalb vor dem Straflandesgericht Graz verantworten. Ihnen werden Nötigung und Körperverletzung vorgeworfen. Alle drei bekannten sich nicht schuldig. Dass man das Geld aus dem mutmaßlichen Einbruch zurückholen wollte, wurde im Verfahren hingegen nicht grundsätzlich bestritten. Wer für die einzelnen Handlungen bei dem tumultartigen Geschehen verantwortlich gewesen sein soll, ist allerdings umstritten. Ein Verteidiger verwies darauf, dass konkrete Zuordnungen schwierig seien. Einer der Angeklagten gab an, beim eigentlichen Übergriff gar nicht mehr am Tatort gewesen zu sein.

Prozess wird fortgesetzt

Eine Entscheidung fiel deshalb noch nicht. Für die Befragung weiterer Zeugen wurde die Verhandlung vertagt. Für die drei Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung. Der Volksgarten steht unabhängig von diesem Verfahren seit längerem verstärkt im Fokus der Polizei. Die bestehende Schutzzone wurde im Juli 2026 für weitere sechs Monate verlängert. Laut Stadt wurden seit ihrer Einführung im Juli 2024 mehr als 1.000 Betretungsverbote ausgesprochen, 5 Minuten hat berichtet: Schutzzone im Volksgarten: Polizei nennt aktuelle Zahlen.