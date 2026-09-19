Grazer Schauspielhaus öffnet heute Räume, die sonst verborgen bleiben

Einmal dorthin, wo Besucher sonst nicht hinkommen: Das Schauspielhaus Graz beendet heute seine Sommerpause. Zum Start in die neue Spielzeit gibt es Backstage-Einblicke, Musik, Shows und eine große Party, bei freiem Eintritt.

Wer schon immer wissen wollte, was sich unter der Bühne oder hoch oben am Schnürboden des Schauspielhauses Graz verbirgt, bekommt heute, Samstag, 19. September, die Gelegenheit dazu. Ab 14 Uhr öffnet das Haus seine Türen und läutet mit einem großen Warm-up die neue Spielzeit ein. Dabei bleibt es nicht bei einem kurzen Blick hinter den Vorhang. Bis tief in die Nacht wird im Schauspielhaus geschaut, gesprochen, gespielt und schließlich getanzt. Der Eintritt zum Warm-up-Parcours und zur Party ist frei.

Vom Schnürboden bis unter die Bühne

Los geht es um 14 Uhr mit dem Warm-up-Parcours. Besucher können Bereiche des Hauses entdecken, die ihnen bei einem gewöhnlichen Theaterabend verborgen bleiben. Der Weg führt unter anderem vom Schnürboden über die Logen bis zur Unterbühne und in die Schneiderei. Mehrere Backstage-Führungen starten über den Nachmittag verteilt. Auch eine eigene Führung für Familien sowie eine englischsprachige Tour stehen auf dem Programm. An verschiedenen Stationen erfahren die Besucher außerdem, was in der kommenden Spielzeit auf den Grazer Bühnen geplant ist. Im Redoutensaal kommen Ensemblemitglieder, Regisseure und die künstlerischen Teams bei mehreren Talks zu Wort.

Schauspielhaus feiert seinen 250. Geburtstag

Der Saisonstart fällt heuer mit einem besonderen Jubiläum zusammen: Das Schauspielhaus Graz wird 250 Jahre alt. Um 18.45 Uhr gibt es deshalb ein Geburtstagsständchen mit Musiker Sandy Lopičić und Mitgliedern des Ensembles. Auch abseits der klassischen Theaterbereiche ist einiges geplant. Besucher können unter anderem erfahren, was Souffleusen während der Proben eigentlich machen, bei einer Open Stage selbst Bühnenluft schnuppern oder ein interaktives Leselabor besuchen.

Um 20 Uhr übernimmt das gesamte Ensemble

Am Abend verlagert sich das Geschehen zunehmend auf die Bühne. Um 20 Uhr beginnt die Warm-up-Show, die von „Radio Unfertig“ gehostet wird. Das gesamte Ensemble gibt dabei einen Vorgeschmack auf die neue Spielzeit. Kurze Dialogszenen treffen auf Songs und ungewöhnliche Live-Schaltungen zwischen „Wetter und Weltall“. Für die musikalische Begleitung sorgen DJ Piep und Sandy Lopičić.

Ab 21.30 Uhr wird auf der großen Bühne getanzt

Wer danach noch nicht nach Hause möchte, muss das auch nicht. Ab 21.30 Uhr verwandelt sich die große Bühne in eine Tanzfläche. DJ Bratatas macht den Anfang, um 22.15 Uhr folgt die Grazer Band Crush. Um 23 Uhr übernimmt EUROTEURO, ehe Matthias & Eduard ab Mitternacht mit Soul, Funk und Disco weitermachen. Geplant ist Musik bis 2.30 Uhr.