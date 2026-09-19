Vor 18 Jahren begann hier alles: Dero & Klumzy & dr. pheel kehren ins Parkhouse zurück

Für Dero & Klumzy wird dieser Samstagabend besonders: Vor 18 Jahren spielte das Duo gemeinsam mit Drummer dr. pheel im Grazer Parkhouse seine erste Trio-Show. Heute kehren die drei genau dorthin zurück und zwar Open Air.

Ein Grazer Musikabend mit ordentlich Nostalgiefaktor: Dero & Klumzy stehen heute, am 19. September, wieder im Parkhouse im Grazer Stadtpark auf der Bühne. Ab 20 Uhr gibt es dort ein Open-Air-Konzert und für die Musiker ist dieser Auftritt weit mehr als ein weiterer Termin im Kalender. Denn genau hier nahm vor 18 Jahren ein wichtiges Kapitel ihrer gemeinsamen Geschichte seinen Anfang. „18 years ago we played our first trio show there, so this is going to be special!“, kündigen die Musiker ihre Rückkehr an. Mit dabei ist erneut dr. pheel am Schlagzeug. Damit steht jene Trio-Konstellation auf der Bühne, mit der sie damals im Parkhouse auftraten.

Graz und London treffen seit Jahren aufeinander

Hinter Dero & Klumzy stehen zwei Musiker, deren Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg funktioniert. Mr. Dero kommt aus Graz und ist als Produzent und DJ tätig, Klumzy Tung stammt aus London und steuert englischsprachigen Rap bei. Kennengelernt haben sich die beiden einst in Graz über den britischen Beatboxer Beardyman. Aus ersten gemeinsamen Aufnahmen entwickelte sich schließlich eine langjährige musikalische Zusammenarbeit. Ihre Musik verbindet Hip-Hop und elektronische Einflüsse mit Klumzys englischen Texten. Songs wie „Countless Sheep“ beziehungsweise „Counting Sheep“ machten das Duo auch über Graz hinaus bekannt. Ihre Verbindung zur steirischen Landeshauptstadt blieb dabei immer eng. Selbst einen Song mit dem Titel „Graz London“ haben die beiden ihrer Verbindung zwischen den beiden Städten gewidmet.

Parkhouse spielte besondere Rolle

Dass das heutige Konzert ausgerechnet im Parkhouse stattfindet, ist kein Zufall. Schon in einem früheren Interview bezeichnete Mr. Dero die Location als einen wichtigen Ort für die Entwicklung des Duos. Besonders verbunden waren die Musiker auch mit dem früheren Parkhouse-Betreiber Harry. Klumzy erinnerte sich damals daran, dass dieser die beiden immer wieder auftreten lassen wollte und sogar seine Flüge bezahlte. Für die noch jungen Musiker war diese Unterstützung entsprechend wichtig. Umso mehr schließt sich heute Abend ein Kreis: 18 Jahre nach ihrer ersten Trio-Show kehren Dero & Klumzy gemeinsam mit dr. pheel ins Parkhouse zurück.