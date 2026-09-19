Alte Brille in der Lade? Das kann sie in Graz noch bewirken

Eine alte Brille liegt bei dir ungenutzt in der Lade? In den Servicestellen der Stadt Graz kannst du sie jetzt für einen guten Zweck abgeben. Die gesammelten Sehhilfen werden aufbereitet und kostenlos weitergegeben.

Lions-Brillensammel-Boxen finden sich absofort in allen Servicestellen der Stadt Graz. Bürgermeisterin Elke Kahr (r.) ist von der Aktion begeistert. Martina Leopold, Johanna Kohl und Erich Serth (Lions Club Graz Agathos) sowie Kerstin Spörk und Katharina Rechberger von der Servicestelle und Anna Schacher (Lions Club Graz Agathos) bei der Präsenation.).

Lions-Brillensammel-Boxen finden sich absofort in allen Servicestellen der Stadt Graz. Bürgermeisterin Elke Kahr (r.) ist von der Aktion begeistert. Martina Leopold, Johanna Kohl und Erich Serth (Lions Club Graz Agathos) sowie Kerstin Spörk und Katharina Rechberger von der Servicestelle und Anna Schacher (Lions Club Graz Agathos) bei der Präsenation.).

Knallgelbe Boxen machen in den Servicestellen der Stadt Graz auf die neue Sammelmöglichkeit aufmerksam. Dort kannst du optische Brillen abgeben, die du nicht mehr benötigst. Hinter der Aktion steht der Lions Club Graz Agathos, der dafür an die Stadt Graz herangetreten ist. Servicestellen-Leiter Peter Krusic sah darin rasch eine passende Möglichkeit: „Unsere Einrichtungen werden täglich von ganz vielen Bürger besucht, das sind ideale Orte, um zu sammeln.“ Die Brillen sollen später Menschen zugutekommen, für die eine passende Sehhilfe nur schwer erreichbar ist.

Mehr als eine Lade

Was in Graz vielleicht seit Jahren ungenutzt herumliegt, kann andernorts einen großen Unterschied machen. Alexander Ablasser, der beim Lions Club Graz Agathos für die internationale Brillensammelaktion zuständig ist, erklärt: „Eine Brille, die bei uns oft jahrelang ungenutzt in einer Lade liegt, kann damit für einen anderen Menschen einen ganz konkreten Wert bekommen und im Alltag wesentlich mehr Lebensqualität ermöglichen“. Dass dabei einiges zusammenkommen kann, zeigt auch eine Sammelstelle in einer Arztordination. Lions-Mitglied Erich Serth berichtet: „Wir haben auch eine praktische Ärztin, die bei uns im Club ist, mit im Boot. Die Box in ihrer Ordination entleeren wir alle zwei Monate im Schnitt. Es kommen schon viele Brillen zusammen“.

Sichten und reinigen

Nach der Abgabe werden die Brillen nicht einfach direkt weitergereicht. Seit 2021 arbeiten Lions Österreich und Lions Deutschland mit der Initiative „BrillenWeltweit“ in Koblenz zusammen. Dort werden die Brillen gesichtet, desinfiziert, gereinigt und bei Bedarf gerichtet. Danach werden die Glasstärken professionell vermessen und dokumentiert. Geeignete Brillen werden mit ihren optischen Werten gekennzeichnet und für die Weitergabe vorbereitet. So soll später eine Brille zur jeweiligen Sehstärke passen.

Kostenlos vor Ort

Die aufbereiteten Brillen gehen ausschließlich an gemeinnützige Organisationen und NGOs. Diese bringen sie unter anderem in Kliniken, Kranken- und Missionsstationen oder zu Augencamps. Dort werden Menschen untersucht und bekommen anschließend eine passende Brille kostenlos zur Verfügung gestellt. Aktuelle Projekte von BrillenWeltweit gibt es etwa in Kamerun, Uganda, Burundi, Tansania, Peru und Sri Lanka. BrillenWeltweit bereitet derzeit rund 1,2 Millionen Brillen pro Jahr auf. Auch Sozialprojekte zur beruflichen Integration langzeitarbeitsloser Menschen sind in die Aufbereitung eingebunden.

Schon 900.000 Brillen

Die österreichweite Sammelaktion der Lions wurde im Clubjahr 2014/15 gestartet. Seit 2015 wurden in Österreich bereits mehr als 900.000 gebrauchte Brillen gesammelt und einer Weiterverwendung zugeführt. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) unterstützt die Aktion: „Nicht oder nur ganz schlecht sehen zu können, was das bedeutet, mag man sich gar nicht vorstellen. Umso wichtiger sind Aktionen wie diese, die die Lebensqualität von Menschen mit geringen finanziellen Mitteln derart heben.“ Wie groß der Bedarf ist, zeigen auch die genannten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation: Weltweit leben mindestens 2,2 Milliarden Menschen mit einer Beeinträchtigung des Sehvermögens. In einkommensschwachen Ländern haben laut den Angaben rund zwei von drei Menschen, die eine Brille benötigen, keinen Zugang zu einer solchen.