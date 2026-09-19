FamilyDay bei Sturm Graz: Das wartet auf junge Fans

In Graz wird Messendorf am 7. Oktober wieder zum Treffpunkt für junge Sturm-Fans. Beim zweiten FamilyDay warten Autogramme, Spielestationen und eine Hüpfburg - die kostenlosen Karten sind allerdings begrenzt.

Nach dem FamilyDay im Sommer geht es beim SK Sturm in die zweite Runde. Am Mittwoch, dem 7. Oktober 2026, öffnet das Trainingszentrum Messendorf ab 14 Uhr für den nächsten FamilyDay. Auf die jungen Sturm-Fans wartet ein Nachmittag mit Fußball, Bewegung und Geschicklichkeit. Lange ruhig sitzen dürfte dabei eher schwierig werden: Mehrere Spielestationen laden zum Ausprobieren und Mitmachen ein.

Autogramme & Hüpfen

Ein Programmpunkt dürfte bei vielen besonders weit oben stehen: die Autogrammstunde mit den Sturm-Spielern. Dazu kommen verschiedene Spielestationen mit Aufgaben und Aktionen. Für Bewegung sorgt außerdem eine Hüpfburg. Wer seine Sturm-Verbundenheit zeigen möchte, kann sich ein SK-Sturm-Kindertattoo holen. Eine kleine Überraschung ist ebenfalls vorgesehen.

Karten ab Montag

Die kostenlosen Karten sind ab Montag, dem 21. September 2026, um 10 Uhr erhältlich. Gebucht werden können sie im Internet sowie in den SturmShops. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt – wer dabei sein möchte, sollte also nicht allzu lange mit der Buchung warten. Die Karten können über das Online-Konto des Kindes beziehungsweise über das eigene Konto unter „Sonderevents“ gebucht werden.

Diesmal neue Gesichter

Für den zweiten FamilyDay gibt es eine wichtige Einschränkung. Wer bereits beim FamilyDay im Sommer 2026 dabei war, kann im Herbst nicht noch einmal teilnehmen. Die Veranstaltung ist ausschließlich für Mitglieder gedacht, die beim ersten FamilyDay keine Karten bekommen haben. Damit sollen diesmal jene jungen Sturm-Fans zum Zug kommen, die beim Sommertermin leer ausgegangen sind.

Treffpunkt Messendorf

Der FamilyDay findet im Trainingszentrum Messendorf am Sternäckerweg 118 in 8042 Graz statt. Einlass ist am 7. Oktober um 14 Uhr. Wer noch keinen Online-Zugang besitzt, kann sich laut SK Sturm unter mitglieder@sksturm.at melden. Weitere Informationen und der genaue Ablauf sollen kurz vor der Veranstaltung auf der Website des Vereins veröffentlicht werden.