Bildergalerie: So war der Auftakt beim Aufsteirern in Graz

Tracht, Musik und steirisches Brauchtum mitten in Graz: Am Samstag ist das 25. Aufsteirern gestartet. Unsere Bildergalerie zeigt die Eindrücke vom ersten Festtag in der Innenstadt.

Am Samstag, 19. September, heißt es in der Grazer Innenstadt wieder: aufsteirern! Zum 25. Jubiläum steht das Zentrum ganz im Zeichen der steirischen Volkskultur. Tracht gehört dabei ebenso zum Stadtbild wie Musik, Tanz und Brauchtum. Dazu kommt steirische Kulinarik. So wird aus Straßen und Plätzen für zwei Tage eine große Bühne für die Steiermark.

Tracht trifft Stadt

Wo sich sonst der Grazer Alltag abspielt, gibt heuer wieder die Volkskultur den Ton an. Auch die Herrengasse ist Teil des Geschehens und kann zum Jubiläum erstmals an beiden Veranstaltungstagen vollständig bespielt werden. Damit zieht sich das Aufsteirern mitten durch das Herz der Landeshauptstadt. Dirndl und Lederhose treffen dabei auf Grazer Innenstadtflair. Oder anders gesagt: Graz wirft sich für sein Jubiläum ordentlich in Schale.

Ein Fest in Bildern

Das Aufsteirern lebt aber nicht nur von Musik und Tanz, sondern vor allem von den vielen Eindrücken dazwischen. Genau die stehen am ersten Festtag im Mittelpunkt unserer Bildergalerie. Sie zeigt, wie sich die Grazer Innenstadt zum 25. Aufsteirern präsentiert. Zwischen Tracht, Brauchtum und steirischer Lebensart gibt es dabei einiges zu entdecken. Ein Blick durch die Bilder zeigt: Zum Jubiläum wird in Graz wieder kräftig aufg’steirert.

Bildergalerie: Graz feierte im Trachtenfieber

Unsere Bildergalerie fing die schönsten Momente am Samstag ein.

©5 Minuten | Beim 25. Aufsteirern wird Graz wieder zur Bühne für steirische Volkskultur.

Sonntag geht’s weiter

Mit dem Samstag ist das Jubiläumsfest noch nicht vorbei. Auch am Sonntag, 20. September, steht die Grazer Innenstadt im Zeichen von Tracht, Musik, Tanz, Kulinarik und Brauchtum. Der Zugang zum Aufsteirern ist frei. Damit geht das 25. Jubiläum nach dem ersten Festtag direkt in die nächste Runde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.09.2026 um 18:56 Uhr aktualisiert